Solarenbergie in Burladingen: Letzte Sitzung der GbR Hallenbad

Nach 21 Jahren verabschiedeten sich die Gesellschafter voneinander mit einer stolzen Bilanz.
Fast ein historischer Moment. Die „GbR Photovoltaikanlage Burladingen“ hielt in dieser Woche ihre letzte Sitzung. Sie ist somit aufgelöst. Gegründet hatte sich der Zusammenschluss von 19 Bürgerinnen und Bürgern vor 21 Jahren. Ihr Ziel: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burladinger Hallenbades zu installieren. Damals steckte diese Form der Energiegewinnung in weiten Bereichen der Anwendung noch in den Kinderschuhen. Erst wenige Privatleute hatten eine Anlage auf ihrem Dach angebracht, die Stadt Burladingen noch überhaupt keine.