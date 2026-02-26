Solarenbergie in Burladingen: Letzte Sitzung der GbR Hallenbad

Fast ein historischer Moment. Die „GbR Photovoltaikanlage Burladingen“ hielt in dieser Woche ihre letzte Sitzung. Sie ist somit aufgelöst. Gegründet hatte sich der Zusammenschluss von 19 Bürgerinnen und Bürgern vor 21 Jahren. Ihr Ziel: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burladinger Hallenbades zu installieren. Damals steckte diese Form der Energiegewinnung in weiten Bereichen der Anwendung noch in den Kinderschuhen. Erst wenige Privatleute hatten eine Anlage auf ihrem Dach angebracht, die Stadt Burladingen noch überhaupt keine.​

Gerhard Lehmann und Alois Badura, damals Freie-Wähler-Stadträte, machten sich mit der Idee, das Dach des Hallenbades anzumieten, auf den Weg. Sofort an ihrer Seite stand Jakob Nadler, Ringingen. Man fand weitere 16 Unterstützer, die bereit waren, sich an dem Projekt zu beteiligen. Was zunächst einmal bedeutete, die Kosten der Anlage in Höhe von 160.000 Euro zusammenlegen zu müssen.​

Hartes Ringen im Gemeinderat

Im Gemeinderat, so erinnern sich die Gründer, stieß das Vorhaben keineswegs auf Begeisterung. Die Antragsteller waren als Mitglieder des Gremiums befangen und verließen bei der Abstimmung ordnungsgemäß den Ratssaal. Sie hatten damit gerechnet, umgehend wieder hereingerufen zu werden. Doch es verstrich eine beträchtliche Zeit. Offenbar wurde damals hinter verschlossenen Türen hart gerungen.​

In der Abschlusssitzung im Gasthaus „Zoller“ legte Jakob Nadler als Geschäftsführer die Gesamt- und die letzte Jahresbilanz vor. In groben Zahlen: Anlage und Montage kosteten 160.000 Euro, erwirtschaftet wurden 272.940 Euro. Vom Gewinn (112.940 Euro) wurden unter anderem die Dachmiete an die Stadt und Reparaturen bezahlt. Wobei die Anlage nahezu störungsfrei arbeitete, so Nadler. Vom Rest erhielten die Anteilnehmer ihre Rendite. Die Investition, lautete das Fazit, hat sich für alle bezahlt gemacht.​

Leistungskraft unverändert

Wie Nadler weiter darlegte, ist die Höhe des maximal erzeugten Stroms bis zum heutigen Tag konstant geblieben. Sie lag im Spitzenjahr 2011 bei 29.807 und zuletzt (2025) bei 27.066 Kilowattstunden. Zwischendurch habe man auch schwächere „Ernten“ verzeichnet. „Aber die Leistungskraft der Module hat erkennbar nicht nachgelassen“, sagte Nadler.​

Die auf 20 Jahre angelegten Verträge mit der EnBW und der Stadt sind ausgelaufen. Eine Verlängerung war offenbar nicht möglich. Doch die Anlage wird weiterbetrieben – von der Stadt. Sie hat sie Anfang des Jahres übernommen (Kaufpreis: 1 Euro). Vermutlich werden einige technische Änderungen notwendig sein. So stehen die Module, dem Stand der Technik von 2000 entsprechend, sehr nahe am Boden. Inzwischen werden sie in etwas größerer Höhe aufgestellt. Das verhindert, dass der untere Teil der Platten bei entsprechendem Wetter im Schnee steht. Auch kann Regenwasser besser ablaufen. Das beugte einer allzu schnellen Verschmutzung vor, die den Ertrag mindert.

Auf den Flachdächern des Burladinger Schulzentrums befinden sich weitere, kleinere Solarstromfabriken von Privatinvestoren. Die Stadt selbst verfügte bisher, wie erwähnt, über keine eigenen. Das soll sich bei allen Um- und Neubauten öffentlicher Gebäude ändern. Geplant ist auf weitere Sicht, das Dach der Kornbühlhalle mit Photovoltaik auszurüsten, das Dach der Festhalle Ringingen, den Anbau Kindergarten Jahnstraße Burladingen, das Bürgerhaus Gauselfingen und wiederum in Salmendingen den neu zu errichtenden Kindergarten St. Joseph.​

„Es gibt schließlich eine gesetzliche Verpflichtung“, erinnert Timo Fischer, Sachbearbeiter Technik im Bauamt der Stadt. Man könne sich freilich drumherum mogeln. „Aber als Kommune haben wir gegenüber dem Bürger eine Vorbildfunktion.“ Vor allem jedoch, hebt er hervor, rentieren sich die Anlagen, was den Eigenstromverbrauch betrifft. „Die Investitionen sind schnell wieder drin und anschließend spart man viel Geld für Energiekosten – vor allem für die Wärmepumpen.“​

Legendäre 50 Cent Vergütung

Die Vergütung für die Einspeisung ins Stromnetz lohnt sich dagegen weniger als in den Anfängen. Jakob Nadler dachte im „Zoller“ diesbezüglich an die Gründerzeiten der GbR „Hallenbad“ zurück: „Damals hat man, um einen Anreiz zu schaffen, 50 Cent pro Kilowattstunde bekommen, heute sind es nur noch 7 bis 8.“​

Noch weitere Erinnerungen wurden wach: Wie man in dem besonders strengen Winter 2006 mit Schaufeln per Hand den Schnee vom Schwimmbaddach räumen musste, um das Dach zu entlasten und die Module freizubekommen. ​

Oder wie verhältnismäßig schwierig es war, seinerzeit überhaupt einen Anlagenbauer zu finden. Und den Gesellschaftervertrag hatte man aus einer Vorlage „abgetippt“, die man aus Haigerloch erhalten hatte. „Da kannte sich noch kaum jemand mit den rechtlichen Dingen aus.“ Fazit von anderer Seite: „Wir waren wirklich Pioniere.“