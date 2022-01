Was die Fotovoltaik-Pflicht bewirkt – und was nicht

1 Ein schneller Ausbau der Fotovoltaik gilt in Baden-Württemberg als zentral, damit die Klimaziele erreicht werden können. Foto: dpa/Marijan Murat

Seit Jahresbeginn gilt im Südwesten eine Solardachpflicht für neue Gewerbegebäude, Hallen oder größere Parkplätze. Wie groß ist die Nachfrage, was sagt die Branche und welche Hürden gibt es aktuell noch? Ein Überblick.















Stuttgart - In drei Schritten wird in Baden-Württemberg die Fotovoltaik-Pflicht eingeführt: Seit dem 1. Januar 2022 müssen entsprechende Anlagen auf allen neuen Nicht-Wohngebäuden wie Firmendächern oder Hallen installiert werden, ebenso wie über Parkplätzen ab einer Größe von 35 Stellplätzen. Ab dem 1. Mai diesen Jahres sind dann auch alle privaten Häuslebauer gefragt, mit Beginn des kommenden Jahres 2023 gilt die Fotovoltaik-Pflicht dann auch bei umfassenden Dachsanierungen von Bestandsgebäuden. So sieht es das Klimaschutzgesetz des Landes vor. Wie aber klappt es nun mit der Umsetzung der Pflicht? Antworten auf wichtige Fragen dazu.