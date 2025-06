1 Je drei Solarmodule sind unter der Sitzfläche jeder Solarbank verbaut. Foto: Tobias Weißert Zwei neue Solarbänke stehen in der Donaueschinger Innenstadt. Wie funktionieren diese Ladestationen?







Von oben brezelt die Sonne, von unten hört man ein leises Surren an diesem warmen Vormittag in der Donaueschinger Innenstadt. Wer sich bräunen will und dabei auch auf TikTok, Instagram und Co. nicht verzichten möchte, kann jetzt sein Mobiltelefon von der Sonne laden lassen. Das versprechen jedenfalls zwei neue Solarbänke. Die wurden im Rahmen des Donauquellsommers aufgestellt.