1 Endlich wieder im Solara planschen mit Mama und Papa: Klein und Groß haben sich die Eröffnung des Bads herbeigesehnt und genießen die Zeit dort ausgiebig. Auf die strikte Beachtung der Hygiene-Regeln geachtet. Und zusätzlich wird, etwa durch die Einteilung des Badetags in zwei getrennte Zeitfenster, gewährleistet, dass die erlaubte maximale Zahl an Badegästen eingehalten wird. Foto: Schuster

Seit Samstag kommen kleine und große Besucher im Königsfelder Solara wieder auf ihre Kosten – allerdings unter bestimmten Corona-Auflagen.

Königsfeld - Dieser Termin wurde von vielen kleinen und großen Wasserratten heiß herbeigesehnt: Seit vergangenen Samstag ist nun endlich der Bade- und Natursportpark Solara wieder geöffnet – allerdings unter bestimmten Corona-Auflagen.

Zahlreiche Gäste am Eröffnungstag

Und die Leute kamen zahlreich am Eröffnungstag. Doch es gilt für sie naturgemäß einiges zu beachten. So ist ein Einlass in das Bad nur für Gäste mit dem Nachweis "vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet" möglich. Diese Bescheinigung muss beim Betreten vorgezeigt werden. Zunächst aber ist es erforderlich, so ist es auf der Internet-Seite des Solara nachzulesen, sich online registrieren zu lassen, um Tickets erwerben zu können.

Wie Bürgermeister Fritz Link im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, freue er sich sehr über den Start des Solara, wenngleich die behördlich angeordneten Pandemie-Bestimmungen einiges an Mehraufwand erforderlich machten, was auch mit höheren Kosten verbunden sei. So brauche man etwa jetzt mehr Personal vor Ort, um die vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen korrekt umsetzen und beaufsichtigen zu können.

Link hofft auf wieder steigende Besucherzahlen in 2021. Man biete den Kunden im Solara ja auch so einiges, vor allem aber könnten sie sicher davon ausgehen, dass die Mitarbeiter bestrebt seien, für ihre Sicherheit in diesen immer noch unsicheren Corona-Zeiten und so für ein ungestörtes Badevergnügen zu sorgen.

Wie Schwimmmeister Andreas Donay erläuterte, sei die Öffnungszeit des Bads in zwei Zeitzonen eingeteilt, die der Gast vorab buchen müsse. In beiden Zeitfenstern dürften sich höchstens jeweils 300 Besucher im gesamten Bad aufhalten. Die Pause dazwischen, von 14.30 bis 15 Uhr, würde zum Reinigen und Desinfizieren genutzt.

Maximal 100 Schwimmer im großen Kombibecken

"Im großen Kombibecken", so Donay, "dürfen sich maximal 100 Schwimmer gleichzeitig tummeln." Das würde dadurch gewährleistet, dass sich der Schwimmer beim Betreten ein farbiges Armband holen und dies dann nach der Benutzung des Schwimmbeckens wieder ins vorgesehene Behältnis zurücklegen müsse. So behalte man stets die Kontrolle.

"Zudem dürfen die Gäste die Liegeflächen zum Ausruhen und Sonnenbaden nur unter Beachtung des nötigen Abstands nutzen", macht der Schwimmmeister deutlich. Die hinreichend bekannten generellen Abstandsregeln würden ferner überall auf der Anlage weiter bestehen und müssten eingehalten werden, so wie das Tragen einer entsprechenden Schutzmaske beim Betreten des Solara zwingend vorgeschrieben sei.