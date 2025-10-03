Soko-Leiter erinnert sich: Als die Mordserie des „Phantom von Kehl“ die Ortenau schockte

Ein Frauenmörder versetzte den Kreis vor 25 Jahren in Angst und Schrecken. Seit 2021 ist er wieder frei, vergessen sind seine Bluttaten jedoch nicht.
Eigentlich hätte Hatice C. am Montag, 11. Oktober 1999, gar nicht arbeiten müssen. Weil ein Kollege jedoch krank wurde, übernimmt die 22-jährige Auszubildende seinen Nachtdienst in der Kehler Seniorenresidenz Kinzigallee. Gegen 3 Uhr morgens wird sie zu einem Patienten gerufen. Als die angehende Altenpflegerin nach rund einer Stunde nicht zurückkommt, begibt sich ein Mitarbeiter auf die Suche nach ihr. Im Innenhof macht er eine grausame Entdeckung: Er findet die junge Türkin bewusstlos und blutüberströmt auf dem Rasen liegend. Ihr Kopf eingeschlagen, ihre Hose heruntergezogen. Am Tag darauf stirbt sie in der Unfallklinik Straßburg an ihren schweren Verletzungen.