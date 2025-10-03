Soko-Leiter erinnert sich: Als die Mordserie des „Phantom von Kehl“ die Ortenau schockte

Eigentlich hätte Hatice C. am Montag, 11. Oktober 1999, gar nicht arbeiten müssen. Weil ein Kollege jedoch krank wurde, übernimmt die 22-jährige Auszubildende seinen Nachtdienst in der Kehler Seniorenresidenz Kinzigallee. Gegen 3 Uhr morgens wird sie zu einem Patienten gerufen. Als die angehende Altenpflegerin nach rund einer Stunde nicht zurückkommt, begibt sich ein Mitarbeiter auf die Suche nach ihr. Im Innenhof macht er eine grausame Entdeckung: Er findet die junge Türkin bewusstlos und blutüberströmt auf dem Rasen liegend. Ihr Kopf eingeschlagen, ihre Hose heruntergezogen. Am Tag darauf stirbt sie in der Unfallklinik Straßburg an ihren schweren Verletzungen.

Bis zu 80 Beamte suchen nach Spuren Um ihren Mörder zu schnappen, wurde – in Anlehnung an den Tatort – die Sonderkommission „Kinzigallee“ gegründet. Teilweise gehen bis zu 80 Beamte auf Spurensuche. „So etwas vergisst man nie“, erinnert sich der damalige Soko-Leiter Gerhard Heck. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt der mittlerweile pensionierte Experte von der wohl größten Fahndung in der Gesichte des Ortenaukreises.

Die Vermutung, dass sich in der Grenzstadt ein Serientäter herumtreibt, schöpft Heck, als es am 23. November – also rund einen Monat später – zum nächsten Vorfall kommt. Eine 39-jährige Kehlerin macht sich auf den Weg zur Arbeit und wird gegen 4.30 Uhr vor ihrer Haustür überwältigt. „Wieder zielt der Täter auf den Kopf, wieder schlägt er am frühen Morgen zu“, erkennt er Parallelen zum Mord des ersten Opfers. Durch ihre lauten Schreie eilt ihr Ehemann zur Hilfe, der Angreifer flüchtet. Die Frau überlebt und kommt mit einer Platzwunde davon. Angaben zum Aussehen des Täters kann sie nicht machen. Für die Ermittler ist jedoch klar: „Hier muss ein Verrückter herumlaufen“, so Heck.

Zeitungsausstellerin mit 16 Messerstichen getötet

Nur elf Tage später – am 11. Dezember – schlägt „das Phantom“ zum dritten Mal zu: Gegen 4 Uhr morgens lauert er der 66-jährigen Gisela D. in der Kehler Friedhofstraße auf. Als die Zeitungszustellerin ihr Fahrrad abstellt und sich auf den Weg zu den Briefkästen macht, wird sie hinterrücks angegriffen. Das Ausmaß der Brutalität wird rund vier Stunden später deutlich: Sie wird teilweise entkleidet in einem kleinen Hof zwischen zwei Wohnhäusern gefunden, ihr Körper zählt 16 Messerstiche. Zwei davon – einer ins Herz, einer im Halsbereich – waren tödlich. „Da er zuletzt mit Schlägen auf den Kopf scheiterte, ist er dieses Mal deutlich grausamer vorgegangen“, weiß Heck.

Eine Vermutung, wer hinter den Gräueltaten steckt, haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht. Hinzu kommt ein irreführendes Phantombild, mit dem die Polizei an die Öffentlichkeit geht. Es zeigt einen hellhäutigen Mann mit Wollmütze und Oberlippenbart. Heute weiß man: Diese Beschreibung passt ganz und gar nicht auf den wahren Mörder. Die Sonderkommission trägt rund 10 000 Spuren zusammen und nimmt bei 3700 Männer aus Kehl Speichelproben. Doch ohne handfeste Beweise tappen die Beamten weiter im Dunkeln. „Es hätte einfach jeder sein können. Es kamen sogar rund 30 Hellseherinnen, die behaupteten, den Mörder ausfindig machen zu können. Wir haben nach jedem Strohhalm gegriffen“, beschreibt Heck die verzweifelte Situation der Ermittler.

Nachdem die Zeitungsausträgerin leblos auf dieser Rasenfläche gefunden wurde, sperrte die Polizei den Bereich ab. (Archivbild) Foto: Marx

Währenddessen leben die Bewohner der Grenzstadt in ständiger Vorsicht. Die Stadt lässt Straßenlaternen heller und länger brennen, die Polizei kontrolliert jeden Passanten, den sie nachts antreffen. Darunter auch den Täter selbst, wie sich später herausstellen wird. „Die Menschen hatten Angst. Die Stimmung war einfach gespenstisch – das kann man gar nicht beschreiben“, so der damalige Soko-Leiter. Fast ein halbes Jahr lang stellen sich Bürger und Beamte die Frage, ob und wann „das Phantom“ seine Mordserie fortsetzten wird. Grausame Gewissheit herrscht am 16. Mai 2000, als eine 44-jährige deutsche Lehrerin beim Joggen im Elsass erstochen wird. Die Vorgehensweise des Täters passt zu der, des Kehler Frauenmörders, der seinen Opfern offenbar nun auf beiden Seiten des Rheins auflauert. Nach Hinweisen sucht die Polizei auch an diesem Tatort vergeblich. „Die Frau lag mehr als 24 Stunden am Waldweg, auf dem sie umgebracht wurde. Ihre Wunden waren bereits voller Insekten, das macht die Spurensicherung sehr schwer“, beschreibt Heck.

Mann auf Parkplatz mit einem Säbel durchbohrt

Obwohl die Zusammenarbeit mit den französischen Behörden damals noch in den Kinderschuhen steckt, führen gemeinsame Ermittlungen zu ersten Erfolgen. Hinweise führen zum 26-jährigen Ex-Soldaten Jacques P. aus der französischen Überseeinsel Guadeloupe. Er soll zum Zeitpunkt des Mordes an der Lehrerin in der Nähe des Tatorts gesehen worden sein. „Ein gutaussehender Mann, athletisch gebaut und eher zurückhaltend“, beschreibt Heck. Er sei bei Frauen gut angekommen. Er habe sie nachts sogar zum Auto begleitet, „da sich ja ein Mörder herumtreibt“. Deshalb taucht der Mann auch in der Datenbank der Polizei auf, da er mehrmals nachts in Kehl kontrolliert wurde. Um ihn mit den Morden in Verbindung zu setzen, fehlt es jedoch an Beweisen.

Zwischen diesen Häusern in der Kehler Friedhofstraße wurde die ermordete Gisela D. am Samstag, 4. Dezember 2000, gefunden. (Archivbild) Foto: Marx

Dass der vermeidlich charmante Franzose offenbar mehrere Gesichter hat, zeigt sich am 19. Januar 2001 auf dem Parkplatz eines Straßburger Supermarkts. „Er geriet in einen Konflikt mit einem anderen Autofahrer, weshalb er dessen Scheibe mit einem Samurai-Schwert zerschlug. Als der verängstigte Fahrer zu Fuß flüchten wollte, durchbohrte ihn Jacques P. hinterrücks mit dem Säbel“, erinnert sich Heck und fügt an: „Seine Persönlichkeit konnte sich von jetzt auf gleich ändern.“

Im Jahr 2005 erhielt er eine lebenslange Haftstrafe

Für diesen Gewaltausbruch erhielt P. zwölf Jahre Haft. Bei seiner Vernehmung gelingt den Ermittlern der Durchbruch: „Er gab Details über die Mordserie preis, die nur der Täter wissen konnte.“ Letztendlich gesteht er den Angriff auf die Kehlerin, den Mord an der Zeitungsausträgerin und den Mord an der Lehrerin. „Er erzählte auch über die Tötung der Altenpflegerin, blockte dann aber ab“, erinnert sich Heck. Die Frage nach seinem Motiv ließ er indes unbeantwortet. Ob es sexuelle Gründe hatte, ist unklar. Zwar hatte er seine Opfer teilweise entkleidet, zu Vergewaltigungen sei es jedoch nicht gekommen. Im Jahr 2005 wird Jacques P. in Colmar zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Laut Heck ist die Arbeit seiner damaligen Sonderkommission das Fundament der heutigen Zusammenarbeit mit den französischen Behörden. Aber auch bundesweit habe die „Kinzigallee“ Maßstäbe gesetzt. Dennoch zeigt sich der pensionierte Ermittler besorgt. Der Grund: Seit Januar 2021 ist das „Phantom“ wieder auf freiem Fuß. Er stellte einen Antrag auf Entlassung, der Haftrichter gab grünes Licht. „Er dürfte nun in seinen 50ern sein. Wenn er noch körperlich fit ist, dann gute Nacht“, befürchtet Heck.

Info – Hat das „Phantom“ weitere Morde begangen?

Die Polizei im französischen Plobsheim nahm im Mai 1999 die Ermittlungen zu dem Mord an einer 23-jährigen Prostituierten auf. Zu dieser Zeit war Jacques P. dort als Soldat stationiert. Die Beamten nahmen ihn ins Visier, mussten ihn aber wegen unzureichender Beweise gehen lassen. Im selben Monat schloss P. seinen Militärdienst ab und kehrte nach Straßburg zurück. Dort wurde am 25. Juli eine 30-Jährige tot aufgefunden. Anfangs deutete nichts auf P. hin, bis er zwei Tage später eine Frau vor einem Nachtclub mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Den Mord an der 30-Jährigen stritt er ab, für die Messerattacke musste er ein Jahr ins Gefängnis. Er legte jedoch beim zuständigen Strafgericht Berufung ein und wurde am 7. Oktober des selben Jahres entlassen. Vier Tage später wurde Hatice C. ermordet.