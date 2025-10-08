Sohn von Eberhard Carl: Marcel Carl ist in Tor-Laune

1 Astoria-Kapitän Marcel Carl (links) gelangen in dieser Saison bereits vier Tore in der Regionalliga Südwest. Foto: Eibner-Pressefoto Der FC Astoria Walldorf ist in der Regionalliga Südwest historisch gut unterwegs – mit seinem Kapitän Marcel Carl. Der gebürtige Calwer ist bester Torschütze seiner Mannschaft.







Stets auf einem zweistelligen Tabellenplatz beendete der FC Astoria Walldorf in den vergangenen fünf Jahren die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Aktuell läuft es für die Kurpfälzer allerdings so gut wie schon lange nicht mehr: Mit Platz fünf steht die Mannschaft von Trainer Andreas Schön historisch gut da. Und das liegt auch an Kapitän Marcel Carl. Der gebürtige Calwer und Sohn von Ex-KSC-Profi Eberhard Carl aus Gündringen hat bereits vier Treffer erzielt und ist damit bester Walldorfer Regionalliga-Torschütze. Zuletzt traf Astoria-Kapitän Carl am Samstag beim 3:1-Sieg bei Hessen Kassel. In der 83. Minute verwandelte der 32-Jährige einen Elfmeter und sorgte damit für die Entscheidung.