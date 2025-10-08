Sohn von Eberhard Carl: Marcel Carl ist in Tor-Laune
Astoria-Kapitän Marcel Carl (links) gelangen in dieser Saison bereits vier Tore in der Regionalliga Südwest. Foto: Eibner-Pressefoto

Der FC Astoria Walldorf ist in der Regionalliga Südwest historisch gut unterwegs – mit seinem Kapitän Marcel Carl. Der gebürtige Calwer ist bester Torschütze seiner Mannschaft.

Stets auf einem zweistelligen Tabellenplatz beendete der FC Astoria Walldorf in den vergangenen fünf Jahren die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Aktuell läuft es für die Kurpfälzer allerdings so gut wie schon lange nicht mehr: Mit Platz fünf steht die Mannschaft von Trainer Andreas Schön historisch gut da. Und das liegt auch an Kapitän Marcel Carl. Der gebürtige Calwer und Sohn von Ex-KSC-Profi Eberhard Carl aus Gündringen hat bereits vier Treffer erzielt und ist damit bester Walldorfer Regionalliga-Torschütze. Zuletzt traf Astoria-Kapitän Carl am Samstag beim 3:1-Sieg bei Hessen Kassel. In der 83. Minute verwandelte der 32-Jährige einen Elfmeter und sorgte damit für die Entscheidung.

 

Seit 2021 in Walldorf

Carl kommt aus der Jugend des Karlsruher SC und spielt nach den Stationen 1.   FC Saarbrücken und FC Homburg seit 2021 bei Astoria Walldorf. Nach langer Verletzungspause ist er nun wieder an Bord und stand in dieser Saison bei allen elf Regionalliga-Partien seines Teams auf den Platz. Zu den vier Treffern kamen drei Torvorlagen hinzu.

SGV Freiberg ohne Stadion

Der FC Astoria Walldorf ist in dieser Saison im Umbruch. Nach elf Jahren als Cheftrainer hatte Matthias Born seinen Vertrag nicht mehr verlängert und das Team an Andreas Schön übergeben. Und das mit Erfolg, denn der Tabellenzweite TSV Steinbach Haiger ist nur vier Punkte entfernt. Spitzenreiter SGV Freiberg ist zwar zehn Punkte entfernt, allerdings fehlt dem Verein aus dem Kreis Ludwigsburg ein drittligataugliches Stadion. Möglichen Umzügen nach Ludwigsburg, Stuttgart, Großaspach oder Heilbronn wurden bereits Absagen erteilt. Im Raum steht aktuell, die Heimspiele in der 3.  Liga in Aalen auszutragen – knapp 100 Kilometer von Freiberg entfernt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass der Aufstieg an der Stadion-Frage scheitert.

 