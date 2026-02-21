Sohn sucht stundenlang: 61-Jähriger aus Trossingen stirbt bei Skiunfall in Österreich

Beim Skifahren im Montafon ist am Freitag ein 61-jähriger Mann aus Trossingen ums Leben gekommen. Sein 15-jähriger Sohn hatte stundenlang nach ihm gesucht - schließlich fand ihn die Bergwacht leblos.
Vater und Sohn hielten sich am Freitag, 20. Februar, laut einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Skigebiet Silvretta Montafon im Bereich von St. Gallenkirch auf. Gegen 15 Uhr fuhren die beiden abseits der markierten Pisten im freien Skiraum in Richtung Tal ab, heißt es darin weiter. Als Treffpunkt vereinbarten sie das Novatal. Während der Sohn dort ankam, erschien der 61-Jährige nicht.