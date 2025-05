Sohn steigt ein: Familienunternehmen Schmalz Glatten erweitert Geschäftsführung

1 Johannes Schmalz wird Teil der Geschäftsführung. Foto: Schmalz Glatten

Johannes Schmalz wird Teil der – mit seinem Vater Kurt Schmalz und Andreas Beutel – nun dreiköpfigen Geschäftsführung. Die Werte des familiengeführten Unternehmens sollen hochgehalten werde, heißt es in einer Pressemitteilung.









Johannes Schmalz wird mit sofortiger Wirkung drittes Geschäftsführungsmitglied von Schmalz Glatten. Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Damit sichere der Vakuumspezialist seine Zukunft als familiengeführtes Unternehmen in vierter Generation, heißt es. „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe“, wird Johannes Schmalz zitiert. „Ich kenne die Firma seit Kindheitstagen und bin voller Vorfreude und Zuversicht, die Zukunft des Unternehmens selbst aktiv mitzugestalten.“