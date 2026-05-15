Sogar Aufstieg noch drin: SC Neubulach feiert das Comeback des Jahres

In der Winterpause übernahm Janick Schramm den SC Neubulach als Tabellenvorletzter der Kreisliga A. Jetzt ist nach zehn Siegen in elf Spielen sogar noch der Aufstieg drin.
Ein bisschen muss dann auch Janick Schramm schmunzeln, als er auf den rechnerisch noch möglichen Aufstieg des SC Neubulach in die Bezirksliga angesprochen wird. Neun Punkte liegt er in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A hinter dem Tabellenzweiten VfL Ostelsheim, drei Spiele bestreitet er noch in dieser Saison. „Wir spielen ja sogar Ende Mai gegen den VfL Ostelsheim. Und der muss übernächste Woche zum Tabellenführer SV Schönbronn“, sagt der 33-Jährige über die nicht völlig unrealistische Chance auf das Erreichen des Relegationsplatzes. So wirklich ernst meint Schramm das allerdings nicht, denn: „Man muss das alles richtig einschätzen und sehen, woher wir kommen.“