Beim Zensus 2022 gibt es offenbar erhebliche Softwareprobleme (Symbolfoto). Auch Baden-Württemberg hat laut dem Städtetag große Schwierigkeiten.

Ob der aktuell laufende Zensus 2022 wie geplant erfolgreich zu Ende geführt werden kann, daran gibt es erhebliche Zweifel. Die Städte in Baden-Württemberg klagen vor allem über Softwareprobleme.















Der Städtetag Baden-Württemberg hat erhebliche Zweifel daran, ob der Zensus 2022 wie geplant zu Ende geführt werden kann. Norbert Brugger, Dezernent des Städtetages, macht dafür vor allem die für die Volkszählung zur Verfügung gestellte Software des Bundes verantwortlich. „Die Erfassung dauert zu lange, das Softwareproblem muss dringend gelöst werden“, erklärt Brugger.

Allein in Baden-Württemberg seien insgesamt 1,7 Millionen Befragungen vorgesehen. Dies seien etwa 15 Prozent der Bevölkerung, so der Dezernent. Andere Länder hätten schnellere Systeme, in Deutschland hinke man in Sachen Digitalisierung hinterher, so der Städtetag. Trotzdem sagt Brugger auch: „Es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern um Dringlichkeit.“ Insgesamt arbeiteten über 100 Städte, Landkreise und Kommunen aktuell an der Volkszählung mit. Laut Brugger dauere etwa der Speichervorgang des Systems zu lange.

Inzwischen hat auch das Bundesinnenministerium eingeräumt, dass es Probleme mit der entsprechenden Software gibt, wie die Deutsche Presse Agentur berichtet. Den erfolgreichen Abschluss sieht man dort aber aufgrund dieser Probleme nicht in Gefahr.

Es geht um viel Geld für die Kommunen und Städte

Norbert Brugger sieht das anders. „Möglicherweise könnte sich der Abschluss durch die Probleme verzögern“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Für die Städte ist die Erhebung von großer Bedeutung. Denn unter anderem die Einwohnerzahl wird beim Zensus 2022 erhoben, die für anschließende Finanzzuweisungen von Bund und Land entscheidend ist.

In der Vergangenheit seien manche Städte im Land nach den Volkszählungen plötzlich geschrumpft. An so mancher Zahl gab es seitens des Städtetages erhebliche Zweifel. Auch deshalb wollen die Kommunen und Städte Fehler nun in jedem Fall verhindern.