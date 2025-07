Softwarehersteller: SAP steigert Gewinn deutlich

1 Bei SAP wuchs der operative Gewinn stärker als von Analysten geschätzt. Foto: Marcus Brandt/dpa Der Softwarehersteller aus Baden-Württemberg überzeugt im zweiten Quartal mit besseren Zahlen als erwartet. Besonders eine Sparte sorgt für Rückenwind.







Link kopiert



Walldorf - Europas größter Softwarehersteller SAP bleibt dank eines ordentlichen zweiten Quartals trotz der Zollkapriolen in der Weltwirtschaft bei seinem Ausblick auf das Gesamtjahr. In den zurückliegenden drei Monaten kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 32 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro, wie der Walldorfer Dax-Konzern am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte.