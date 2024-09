Software: Umfrage: Viele Beschäftigte offen für KI - aber auch Sorgen

1 Schon in fast der Hälfte der Unternehmen in Deutschland kommen nach einer Umfrage im Auftrag der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KI-Anwendungen zum Einsatz. Die Beschäftigten sind offen dafür. Aber es gibt auch Sorgen. Foto: Oliver Berg/dpa

Viele Berufstätige lassen sich im Job schon von Künstlicher Intelligenz helfen. Neben den Vorteilen sehen sie auch Risiken - und melden Schulungsbedarf an.









Frankfurt - Künstliche Intelligenz (KI) hat in den Arbeitsalltag vieler Unternehmen in Deutschland bereits Einzug gehalten - und wird von deren Beschäftigten nach einer Umfrage mehrheitlich als hilfreich gesehen. So gaben bei der Umfrage im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC fast vier von zehn Berufstätigen (38 Prozent) an, sogenannte generative KI-Anwendungen im Job zu nutzen. Aufseiten der Unternehmen setzen demnach bereits 45 Prozent auf Tools wie etwa ChatGPT, DeepL oder Microsoft Copilot.