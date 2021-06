Joshua Kimmich Bösinger könnte einer der Stars dieser EM werden

Es klingt etwas plötzlich: Fußball-Europameisterschaft. Ein Turnier, das am Freitag startet. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist am Dienstag angesetzt. Keine Frage, bald ballen sich Diskussionen und Fachsimpeleien. Da ja fast in jedem der 80 Millionen Bundesbürger ein Bundestrainer steckt, können sich diese aus der Raumschaft Rottweil hier zu Wort melden.