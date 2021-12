1 CTML steht für die Vornamen (von links gegen den Uhrzeigersinn) Christian Dworschak, Timo Schulz, Michelle Albanese und Lisa Schulz. Foto: Preuß

Dauchingen - Lisa und Timo Schulz, Michelle Albanese und Christian Dworschak bilden die CTML Media UG, die sich unter anderem der Digitalisierung der Geschäftsprozesse von Handwerkern, Freiberuflern und kleinerer Betriebe verschrieben hat. "Ja, ich denke schon, dass wir alle so etwas wie ein Selbstständigkeits-Gen in uns tragen", meint etwa Lisa Schulz. Noch verfügen alle vier Mitstreiter über das Sicherungsnetz einer Anstellung, das Ziel freilich ist der Aufbau eines eigenen Unternehmens.

Seit 2018 trägt man sich mit dem Gedanken. Die Sache wurde immer konkreter, mittlerweile dient eine Business-Box an der Pfeilstraße als Hauptquartier. Auf zwei Ebenen lässt es sich dort gut arbeiten und an der Selbstständigkeit feilen, meint das Quartett – inklusive Garagen-Feeling, was angesichts der Entstehungsgeschichte zahlloser erfolgreicher Unternehmen vielversprechend ist.

Handwerker können Angebote erstellen

Mit einem ersten Produkt sind die Unternehmer bereits am Markt: Leafy heißt das ERP-Programm, das speziell für die Bedürfnisse der Zielgruppe entwickelt wurde. Mit Leafy können zum Beispiel Handwerker Angebote erstellen, ihre Beschaffung koordinieren und aus dem System heraus Rechnungen generieren. "Leafy ist modular aufgebaut und kann erweitert werden, außerdem gibt es bereits zwei Versionen, nämlich computerbasiert oder im Netzwerk laufend", informiert Timo Schulz. Der Softwareentwickler stammt aus Dauchingen, hat in Stuttgart studiert und ist für die Programmierung zuständig.

Seine Schwester Lisa Schulz, Bankkauffrau, organisiert den Vertrieb und die Öffentlichkeitsarbeit. Christian Dworschak kümmert sich als Verwaltungsexperte um die Finanzen. Michelle Albanese, die aus den USA stammt, an der Hochschule Furtwangen Business Management studiert hat und derzeit im IT-Management einer Frankfurter Großkanzlei arbeitet, kümmert sich um das Projekt-Management. Gemeinsam sehen sich die vier gut aufgestellt, der Zielgruppe genau das bieten zu können, was sie benötigt: Hilfestellung und faire Beratung bei der Digitalisierung eigener Geschäftsprozesse.

Aufarbeitung eines alten Datenbestands

CTML bietet also bereits ein Produkt an, steht aber auch als Lösungsanbieter zur Verfügung. "Mehrere Kunden hatten spezielle Anforderungen, etwa bei der Aufarbeitung eines alten Datenbestands, da stehen wir dann mit individuellen Programmierungen zur Verfügung", so Timo Schulz. Klar, der Markt der Unternehmenssoftware werde von vielen Anbietern stark bearbeitet, räumt das Quartett ein, es gebe aber auch noch sehr viel zu tun. "Wir haben festgestellt, dass viele Angebote noch mit Excel-Tabellen berechnet und Rechnungen mühsam in Word erstellt werden", berichtet Lisa Schulz.

Plan ist es, die Digitalisierung einfach und nachvollziehbar zu gestalten. Viele Software-Produkte seien ohne Schulungen kaum zu verstehen und schwer anzuwenden. "Deshalb haben wir uns das Motto ›digital simplified‹ gegeben", erklärt Albanese. Strategie sei es, dicht am Markt zu sein, um zu erkennen, was kleine Betriebe genau benötigen – und diese Bedarfe dann möglichst einfach und gut zu bedienen. Das betrifft nicht nur die Software, sondern geht weit darüber hinaus: Server-Lösungen vor Ort, Cloud-Lösungen, Domain Hosting und Verwaltung und das Aufsetzen einer sinnvollen Netzwerk-Infrastruktur werden ebenfalls angeboten.