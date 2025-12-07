Sofortprogramme: Bahnchefin verspricht sauberere Züge und mehr Sicherheit

Schmutzige Züge, kaputte Klos, kein Bordbistro: Eine Reise mit der Deutschen Bahn kann schonmal ungemütlich sein. Die neue Bahnchefin verspricht nun Abhilfe.
Berlin - Angesichts unpünktlicher Züge bei der Deutschen Bahn will Konzernchefin Evelyn Palla für Fahrgäste zumindest schnell etwas in Hinblick auf Sauberkeit und Sicherheit bei Bahnreisen verbessern. Man wolle, dass der Kunde spüre, dass sich bei der Bahn trotz der Verschlechterung bei der Pünktlichkeit etwas ändere, sagte Palla der "Bild am Sonntag" und kündigte hierfür "Sofortprogramme" an.