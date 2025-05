1 Das Rosenfelder Sofienbad startet am 10. Mai in die Freibadsaison. Foto: Schweizer

Erstmals in diesem Jahr hat das Rosenfelder Sofienbad am Samstag, 10. Mai, geöffnet. An den ersten beiden Tagen müssen Badbesucher keinen Eintritt bezahlen.









Pünktlich zum Freibadstart steigen die Temperaturen wieder: Am Samstag, 10. Mai, startet das Rosenfelder Sofienbad um 8 Uhr in die neue Saison. An den beiden ersten Tagen ist der Eintritt für alle kostenlos.