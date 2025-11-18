Socialcard im Kreis Rottweil: Bezahlkarte für Flüchtlinge – hohe Belastung und Konflikte

Sie soll vor allem Überweisungen ins Ausland, etwa an Schleuser, verhindern: die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Das birgt Konfliktpotenzial, wie der Landkreis Rottweil jetzt berichtet.
Socialcard statt Bargeld heißt es seit rund neun Monaten im Kreis Rottweil. Asylbewerber und geduldete Ausländer erhalten ihre Leistungen also über eine Bezahlkarte und können von ihrem Guthaben – außer in Ausnahmefällen – monatlich maximal 50 Euro pro Person abheben. Das habe bereits zu Konflikten bis hin zu einer Morddrohung geführt, heißt es jetzt.