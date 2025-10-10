Social-Media-Trend: Die Baumpflanz-Challenge ist überall – auch in Lahr

Die Baumpflanz-Challenge ist eine der wenigen positiven Erscheinungen von Social Media, findet unser Autor. In der Region sorgte sie für viel Freude.

Soziale Medien werden oft zurecht verteufelt. Das ewige Scrollen ist dabei wohlgemerkt längst nicht mehr nur ein Problem der sogenannten jungen Generation, auch viele Ältere greifen inzwischen in jeder noch so kleinen Pause zum mobilen Endgerät. Eine schöne Abwechslung ist es, wenn sich über Tiktok, Instagram und Co. mal ein Trend verbreitet, der nachhaltig etwas bewirken kann. So wie die Baumpflanz-Challenge.

Landauf, landab nominieren die Feuerwehren einander für einen Beitrag gegen den Klimawandel, längst ist die Challenge auch in der Ortenau angekommen. Die Videos, die dabei entstehen, sind mitunter sehr unterhaltsam.

Um einige Beispiele zu nennen: In Lahr „retteten“ die Kameraden mit der Drehleiter einen jungen Baum vom Storchenturm und brachten ihn zur Feuerwache West, wo er ein neues Zuhause fand. In Seelbach stürmten die Feuerwehrleute in voller Montur das Bürgermeisterbüro, stellten Michael Moser einen Bonsai auf den Schreibtisch, bevor sie dann am Bildungszentrum einen richtigen Baum, eine Elsbeere, in die Erde setzten.

Inzwischen nehmen sich des Trends längst nicht nur Männer und Frauen in schwarz-gelber Uniform an. Auch Gemeindeverwaltungen oder Betriebe haben schon für mehr Grün in der Welt gesorgt.

LZ wurde noch nicht nominiert

Die Lahrer Zeitung wurde noch nicht nominiert. Glücklicherweise, denn Anfang der Woche sahen wir uns mit einem Problem konfrontiert, das einer ganz gegensätzliche Aufgabe mit sich brachte: Wohin mit der Pflanze, die nach meinem Umzug in ein neues Büro dort nun im Weg stand? Wir haben einen neuen Platz gefunden und immerhin haben zeitgleich fleißige Mitarbeiter des BGL die ersten Chrysanthemenblüten für die Blumenschau am Walpotenhaus angebracht. Zumindest für Grün von außen ist also gesorgt. Zählt das für die Challenge? Vermutlich nicht.

Der Trend darf jedenfalls gerne noch lange anhalten – nicht nur aus Sicht der Baumschulen, deren Verkaufszahlen gerade explodieren dürften. Wenn ich auf den Klimabericht der Bundesregierung schaue, kann es in Deutschland nie genug Bäume geben. Und tatsächlich sinnvolle Videos auf Social Media sowieso.