Social-Media-Trend: Die Baumpflanz-Challenge ist überall – auch in Lahr

Die Baumpflanz-Challenge ist eine der wenigen positiven Erscheinungen von Social Media, findet unser Autor. In der Region sorgte sie für viel Freude.
Soziale Medien werden oft zurecht verteufelt. Das ewige Scrollen ist dabei wohlgemerkt längst nicht mehr nur ein Problem der sogenannten jungen Generation, auch viele Ältere greifen inzwischen in jeder noch so kleinen Pause zum mobilen Endgerät. Eine schöne Abwechslung ist es, wenn sich über Tiktok, Instagram und Co. mal ein Trend verbreitet, der nachhaltig etwas bewirken kann. So wie die Baumpflanz-Challenge.