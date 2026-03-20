Social Media bei Kindern: Zum Scheitern verurteilt

Verbieten statt erklären: Die SPD und die CDU wollen Kinder und Jugendliche unter 14 von sozialen Medien fernhalten – und übersehen dabei die Realität. Mit einem Gesetz wollen sie junge Menschen besser vor Suchtgefahr und Desinformation schützen. Dabei verkennen sie den eigentlichen Kern des Problems: personalisierte Feeds, algorithmische Manipulation und fehlende Medienkompetenz. Verbote greifen hier zu kurz – und bedeuten einen massiven Eingriff auf Selbstbestimmung.

Soziale Medien sind längst Teil der Lebensrealität in unserer Gesellschaft. Das Verbot, das die Koalitionspartner auf den Weg bringen möchten, gleicht einem Eingeständnis. Die digitale Transformation überfordert den Staat, so der Subtext. Deutschland springt auf den Zug auf, den Australien im Dezember ins Rollen gebracht hat. Dort kontrollieren Plattformen das Alter ihrer Nutzer mithilfe von Ausweisdokumenten, Gesichtserkennung und der Analyse digitaler Spuren – Kontrolle erreicht ein neues Level.

Beispiel für gefährlichen Aktionismus

Die Politik mischt sich mit dem Verbot in die Alltagswelt Jugendlicher ein. Ein Beispiel für gefährlichen Aktionismus, ein realitätsferner Versuch der Problemlösung. Zum Scheitern verurteilt ist er schon deshalb, weil ein Verbot Jugendliche nicht dazu befähigt, verantwortungsvoll mit sozialen Medien umzugehen – sondern sie einfach ausgrenzt. Realitätsfern, weil auch diese Generation ein Kind ihrer Zeit ist. Junge Menschen kennen sich im Netz bestens aus, wissen, wie man digitale Schranken umgeht. Verbote treffen sie nur oberflächlich – echte Schutzwirkung entfalten sie nicht. Statt bevormundender Eingriffe bräuchte es verstärkte Aufklärung im Unterricht, praxisnahe Medienkompetenz und Strategien, die auf Resilienz, Einordnung und Selbstregulierung abzielen. Vor allem aber täte die Regierung gut daran, nach dem wirkungsvollsten Hebel zu greifen: dem Geschäftsmodell und den Nutzungsbedingungen der Plattformen. Wer hier reguliert und Transparenz fordert, schützt Nutzer deutlich effektiver als jedes pauschale Verbot. Jugendschutz heißt nicht Ausgrenzung, sondern Regulierung jener Systeme, die Aufmerksamkeit und persönliche Daten zur Ware machen.