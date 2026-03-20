Social Media bei Kindern: Zum Scheitern verurteilt

Unsere Kollegin Sophie Holzäpfel kommentiert die Debatte über ein So- cial-Media-Verbot.
Verbieten statt erklären: Die SPD und die CDU wollen Kinder und Jugendliche unter 14 von sozialen Medien fernhalten – und übersehen dabei die Realität. Mit einem Gesetz wollen sie junge Menschen besser vor Suchtgefahr und Desinformation schützen. Dabei verkennen sie den eigentlichen Kern des Problems: personalisierte Feeds, algorithmische Manipulation und fehlende Medienkompetenz. Verbote greifen hier zu kurz – und bedeuten einen massiven Eingriff auf Selbstbestimmung.