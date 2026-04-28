Soccer in Winterlingen: Finaler Schritt für den Fußballplatz

Auch wenn es anfangs nicht danach aussah: Der Winterlinger Gemeinderat hat in der finalen Abstimmung darüber entschieden, dass im Teilort Harthausen ein Soccer Court (kleines Fußballfeld) auf dem bestehenden Sportgelände gebaut werden darf. Vor genau einem Jahr hatten die Verantwortlichen vom TSV Harthausen/Scher die Pläne vorgestellt, mussten sich damals allerdings den kritischen Fragen der Räte stellen.

Kunstrasen und Bande Noch einmal zur Erinnerung: Auf einer 1,6 Hektar großen Fläche nordöstlich von Harthausen und südlich des bestehenden Sportplatzes soll der 24 auf 15 Meter große „Soccer Court“ entstehen – mit Kunstrasen und von einer Bande umschlossen. Als Baufläche ist der geschotterte Parkplatz Zimmerplatz vorgesehen, direkt neben Fußballplatz, Weitsprung- und Tennisanlagen. Die sind von der Planung nicht betroffen.

Das Baugebiet liegt an der Landstraße Richtung Neufra, weswegen ein paar Besonderheiten gelten: Der Court muss mindestens 15 Meter Abstand zur Straße haben, die Flutlichtmasten müssen so gebaut werden, dass vorbeifahrende Personen nicht geblendet werden. Als Anfahrtsstraße zum Soccer Court kann die bereits bestehende Straße genutzt werden, die am Sportplatz entlang zu den Tennisplätzen führt.

Vor allem die Finanzierung stimmte die Räte bei der Vorstellung damals skeptisch: Der Verein war auf den Gemeinderat zugekommen mit der Bitte, einen Bebauungsplan auf der „Freizeitanlage Zimmerplatz“ erstellen zu lassen und dafür in Vorleistung zu gehen – 17.000 Euro, um genau zu sein. Die gesamten Kosten sollten später vom Verein über Sponsoreneinnahmen, Spenden, Eigenleistungen und Eigenkapital finanziert werden.

Auf die Idee für den Soccer Court war der Verein TSV Harthausen/Scher 2007 gekommen, als im Rahmen eines DFB-Projektes 1000 Minispielfelder an Vereine verteilt wurden – auch in Harthausen war eines gelandet. Im April 2021 wurde dann ein Projektordner an den Ortschaftsrat übergeben. Im Dezember 2024 gelang es schließlich, einen Sperrvermerk in den Haushaltsplan schreiben zu lassen, um die Kosten für das mögliche Bebauungsplanverfahren abzudecken.

Rund 90.000 Euro sind zu veranschlagen

Vor der Projektvorstellung im April 2025 hatte der Verein ein erstes Angebot von einem renommierten Kleinspielfeldbauer eingeholt, wonach rund 90.000 Euro veranschlagt werden müssten. Ein Zuschuss des Württembergischen Landessportbundes war da schon eingerechnet, der allerdings erst noch bestätigt werden musste. Bürgermeister Michael Maier hielt eine Summe von rund 125.000 Euro für realistischer.

Den Gemeinderäten war der Finanzierungsplan zu unsicher. Sie wünschten sich eine Absicherung, wie die Kreditzusage einer Bank. Ein weiterer Sorgenpunkt: Was, wenn der Soccer Court am Ende nicht gebaut wird? Dann wäre das Geld für den Bebauungsplan umsonst ausgegeben worden. Am Ende entschied sich der Gemeinderat bei 14 Ja- und drei Nein-Stimmen dennoch dazu, den Sperrvermerk im Haushalt aufzuheben und die Mittel für das Bebauungsplanverfahren freizumachen

Seit der Vorstellung des Vereins im vergangenen Jahr hat der Bauantrag die erforderlichen Stationen durchlaufen, wurde der Öffentlichkeit präsentiert und im Ortschaftsrat und Gemeinderat besprochen. Am 23. Februar dieses Jahres billigte der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans, den die Balinger Firma „Fritz und Grossmann“ erstellt hatte. In der jüngsten Sitzung wurde nun noch final über den Satzungsbeschluss abgestimmt und dieser einstimmig beschlossen. Als nächsten Schritt wird der Bebauungsplan dem Landratsamt Zollernalbkreis zur Prüfung vorgelegt. Wenn es nichts zu beanstanden gibt, kann der Verein auf eigene Kosten mit dem Bau beginnen.