Soccer in Winterlingen: Finaler Schritt für den Fußballplatz

Nach anfänglicher Skepsis und langen Diskussionen ist der Weg für einen Soccer Court in Harthausen frei.
Auch wenn es anfangs nicht danach aussah: Der Winterlinger Gemeinderat hat in der finalen Abstimmung darüber entschieden, dass im Teilort Harthausen ein Soccer Court (kleines Fußballfeld) auf dem bestehenden Sportgelände gebaut werden darf. Vor genau einem Jahr hatten die Verantwortlichen vom TSV Harthausen/Scher die Pläne vorgestellt, mussten sich damals allerdings den kritischen Fragen der Räte stellen.