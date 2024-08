Der Bauhof Waldachtal hat ein neues Fahrzeug in seinem Fuhrpark. Der Geräteträger der Marke „Ladog“ kann in den Wintermonaten künftig als Streufahrzeug und Schneepflug für schmalere Wege und Gehwege eingesetzt werden. Im Sommer soll es dort zum Einsatz kommen, wo größere Fahrzeuge des Bauhofs aufgrund Platzmangels nicht fahren können.

Ausschreibung bereits im vergangenen Jahr

Die öffentliche Ausschreibung für die Lieferung des neuen Fahrzeugs fand bereits im vergangenen Jahr statt. Nach mehreren Angeboten entschied sich der Gemeinderat im Dezember des Vorjahres schließlich für die in Appenweier ansässige Spinner GmbH, welche den Auftrag erhielt das Fahrzeug für rund 180 000 Euro zu liefern.

Das neue Fahrzeug wird den alten Geräteträger der Marke Holder ersetzen, welcher seit 2012 im Einsatz ist. Bauhofleiter und Mitarbeiter nahmen am Vormittag das Fahrzeug in Anwesenheit von Bürgermeisterin Grassi in Empfang und erhielten zunächst eine Einweisung im Umgang. Bürgermeisterin Annick Grassi wünschte allzeit gute Fahrt.