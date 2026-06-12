So wohnt es sich in einer Uhrenfabrik

Das Ehepaar Waltraud und Gerold Schwer kaufte vor 26 Jahren die ehemalige Uhrenfabrik der Gebrüder Kuner. Eine Lebensaufgabe mit vielen Lieblingsstücken.
„Das ist uns neulich zugelaufen“, kommentiert der 60-jährige Gewerbeschullehrer Gerold Schwer, wie er unlängst zu eine seiner vielen hundert Antiquitäten oder den vielen Kuckucksuhren kam. „Das kriegt jetzt hier eine Weile Asyl“, sagt er mit einem Lachen über das neueste Stück und beschreibt so nebenbei das Prinzip des Loslassens und wieder Hergebens. Tatsächlich leben er und seine Ehefrau Waltraud, die Konditormeisterin, mit vielen Raritäten und Sammlerstücken auf einem Raum. Und müssen nicht einmal zusammenrücken.