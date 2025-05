Wie ein Damoklesschwert schwebt das drohende Aus über dem Abendgymnasium und den wenigen, die hier spät abends noch die Schulbank drücken.

Sie nehmen viel in Kauf: Manche von ihnen sind alleinerziehend und versuchen, abends, wenn das Kind längst schläft, ein Fundament für eine spätere berufliche Karriere zu bauen. Andere wollen beruflich vorankommen und den für das angestrebte Ziel notwendigen Schulabschluss im Abendgymnasium doch noch zu schaffen. Und manche sind getreu dem Motto „besser spät, als nie“ eben später auf den Trichter gekommen, dass sie mit ausreichend Fleiß das Zeug zum Abiturienten oder zur abgeschlossenen Fachhochschulreife oder für die Mittlere Reife hätten. Ihnen gemein ist eines: ein außerordentliches Engagement. Denn dafür braucht es ordentlich Biss. Jetzt aber könnte es sein, dass für jene, die diesen steinigen Weg eingeschlagen haben und schon ein paar Jahre gehen, die bisherige Mühe ganz umsonst war: Dem Abendgymnasium in Villingen-Schwenningen droht das abrupte Aus.

Schulleiter macht sich für Schüler stark

Ihren Abschluss zu erlangen, wäre für die Abendgymnasiasten in VS dann nicht mehr möglich – und einen Ersatz in zumutbarer Nähe gibt es aktuell nicht.

Schulleiter Patrick Gramer hat sich in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Bildung und Soziales deshalb ganz besonders für seine aktuellen Schüler stark gemacht. Wenn wegen wegbrechender Zuschüsse schon kein Erhalt des Abendgymnasiums möglich sei, dann möge man das Angebot doch wenigstens so auslaufen lassen, dass alle, die schon angemeldet sind und sich aktuell in der abendlichen Schulausbildung befinden, diesen Weg auch noch zu Ende gehen und ihren angestrebten Abschluss dort machen können, so seine drängende Bitte.

So viele unterschrieben schon

Mit dieser steht er nicht alleine da. Jene, die unmittelbar von der Schließung betroffen sind, setzen sich jetzt mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu Wehr. Sie starteten eine Online-Petition: „Wir fordern: Lasst uns unsere Schulausbildung am Abendgymnasium Villingen-Schwenningen abschließen!“, titelt das Online-Begehren, das bereits am Donnerstag um die Mittagszeit über 300 verifizierte Unterschriften erreicht hatte. Gestartet wurde die Petition von Tanja Kieselbach. Warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat, schildert sie unumwunden: „Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen plant die Schließung des Abendgymnasiums bereits zum kommenden Schuljahr. Das bedeutet für uns – die derzeitigen Schüler:innen – ein abrupter Bildungsabbruch, obwohl viele von uns mitten in ihrer Schulkarriere stehen.“

Ein Kampf um den zweiten Bildungsweg

Eindrücklich schildert sie im Namen der Schüler, wie diese – „Erwachsene mit Beruf, Familie und Verantwortung“ – oft unter schwierigen Bedingungen für diesen zweiten Bildungsweg kämpfen. Das Abendgymnasium gebe ihnen die Chance auf einen Schulabschluss, berufliche Perspektiven, „ein selbstbestimmtes Leben“. Eine plötzliche Schließung wäre für sie eine Katastrophe. Es würde „nicht nur unsere Zukunft gefährden, sondern auch ein wichtiges Bildungsangebot für die gesamte Region zerstören“. Eine Schließung wäre das Ende der Bildungslaufbahn der aktuell eingeschriebenen Schüler – „das Abitur wäre nicht mehr erreichbar“, zumal ein Wechsel an ein anderes Abendgymnasium ausscheide – mit den familiären Verpflichtungen, Arbeitszeiten und teils eingeschränkten finanziellen Mitteln sei ein täglicher Pendelweg an ein Gymnasium außerhalb der Region nicht machbar.

Hoffnung auf Solidarität

Deshalb ruft sie nun zur Solidarität auf und hofft auf viele Unterschriften, die ihrer Forderung mehr Gewicht verleihen: „Keine vorschnelle Schließung zum kommenden Schuljahr! Gewährleistung, dass alle aktuellen Schüler:innen ihren Bildungsgang beenden können (Auslaufmodell). Erhalt und Förderung des Abendgymnasiums als wichtige Bildungsinstitution!“ Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 4. Juni mit der geplanten Schließung des Abendgymnasiums zum Schuljahresende befassen.

„Gebt uns eine die Chance“, so die flehentliche Bitte der Abendgymnasiastin – Bildung dürfe doch nicht von Schülerzahlen abhängig gemacht werden. Sie hoffe auf eine Chance, zu Ende zu bringen, „was wir mit großem Engagement begonnen haben“.

