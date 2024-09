So war der Sommer im Kinzigtal

1 Im Herbst kommen die Erntemaschinen zum Einsatz. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wettermäßig ist der Sommer für die Bauern sehr durchwachsen gewesen. Der Niederschlag habe für den Wald und das Gras Vorteile gehabt, sorgte aber auch für Pilzbefall und erschwerte den Einsatz vom Maschinen.









Das Wetter war durchwachsen und so war es sicher für einige Bereiche besser als in den Vorjahren und für andere schlechter. Unsere Redaktion hat Ulrich Müller, Kreisvorsitzender des BLHV, befragt, was für Auswirkungen das Wetter hatte und wie die Situation der Bauern zur Zeit ist.