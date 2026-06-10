So viele Teilnehmer wie noch nie: Das wird bei der Frie-Night in Friesenheim geboten

Neben dem Bürgerfest mit der Gewerbeschau Nova ist die Frie-Night eine der gesellschaftlichen Großveranstaltungen im Ort. „Die Frie-Night sendet den Menschen ein positives Signal und verströmt einfach nur eine gute Stimmung, weil sie die Menschen zusammenbringt“, erklärte Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, beim Pressetermin. Die Vorfreude auf das Straßenfest mit einer Einkaufsmeile mit so vielen Teilnehmern wie noch nie, ist bei den Organisatoren der Werbegemeinschaft Friesenheim riesig. Insgesamt 46 Vereine, Einzelhändler, Einrichtungen und Institutionen sowie Privatleute haben sich angemeldet.

Mark Arnold vom Vorstand der Werbegemeinschaft Friesenheim ist mehr als zufrieden. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher über viele Attraktionen im Ort freuen. „An sehr vielen Plätzen wird es Musik geben. Selbstverständlich darf ein jeder auch nach Lust und Laune sein Tanzbein schwingen“, so Arnold. Die Musik komme live oder mit DJ. „Es ist ein Fest von Friesenheimern für Friesenheimer und ihre Gäste aus nah und fern“, so Arnold.

Lichtspiele am Dorfbach sorgen für besonderes Ambiente

Ganz besonders freut sich Arnold in diesem Jahr wieder auf die Lichtspiele mit Andreas Menzel, die dem Friesenheimer Dorfbach einen besonderen Glanz verleihen. Vereine wie der TuS Schuttern oder die Harmonikafreunde aus Schuttern zeigen sich ebenso an der Seite der Werbegemeinschaft wie die Friesenheimer Fasentzunft, der SC Jugendförderverein, die Feuerwehr oder der DRK Ortsverein Friesenheim mit einer Notfallstation. Fast schon zur festen Institution zählt der Elternbeirat des Evangelischen Kindergartens.

Die Frie-Night sei für die Werbegemeinschaft Friesenheim und für den Einzelhandel von enormer Bedeutung – schließlich gehe es darum, die Attraktivität des Ortes und damit des Lebensumfelds der Menschen zu steigern. Dass die Frie-Night über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist, sei nicht mehr von der Hand zu weisen. Arnold sprach noch einmal die Einladung an die Menschen aus: „Kommt vorbei, habt alle einen vergnüglichen und coolen Abend, bei einem der mittlerweile größten Straßenfeste in der Region.“ Für ihn gebe es kaum etwas Schöneres als das Erlebnis ausgelassener und fröhlicher Stimmung im Dorf, wo man oftmals auch Leute antrifft, die man oft das ganze Jahr über nicht zu Gesicht bekommt.

Unterstützung von der Volksbank Lahr

Dankbar ist die Werbegemeinschaft über die finanzielle Unterstützung von der Volksbank Lahr. „Ohne diese Spende in Höhe von 1500 Euro würde es für die Werbegemeinschaft eng werden“, so Arnold. Das gleiche die hohen Kosten etwas aus. Aus eigener Kraft ließe sich das Fest so nicht stemmen.

Straßensperrungen

Straßensperrungen: Von 14 bis 1 Uhr gelten am 26. Juni Umleitungen in der Friesenheimer Hauptstraße Winterseite sowie in Teilen der Luisenstraße, der Lahrgasse und auf dem Rathausplatz. Auf den gesperrten Straßen besteht ein komplettes Halte- und Parkverbot. Für die Nacht entfallen auch die Bushaltestellen von der Sparkasse bis zur Ortsmitte.

Öffnungszeiten: Die teilnehmenden Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und das Straßenfest bis Mitternacht.