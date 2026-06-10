So viele Teilnehmer wie noch nie: Das wird bei der Frie-Night in Friesenheim geboten

Die Werbegemeinschaft Friesenheim lädt auf 26. Juni zu „Friesenheims längster Nacht“ ein. 46 Vereine, Einzelhändler, Einrichtungen sowie Privatleute haben sich angemeldet.
Neben dem Bürgerfest mit der Gewerbeschau Nova ist die Frie-Night eine der gesellschaftlichen Großveranstaltungen im Ort. „Die Frie-Night sendet den Menschen ein positives Signal und verströmt einfach nur eine gute Stimmung, weil sie die Menschen zusammenbringt“, erklärte Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, beim Pressetermin. Die Vorfreude auf das Straßenfest mit einer Einkaufsmeile mit so vielen Teilnehmern wie noch nie, ist bei den Organisatoren der Werbegemeinschaft Friesenheim riesig. Insgesamt 46 Vereine, Einzelhändler, Einrichtungen und Institutionen sowie Privatleute haben sich angemeldet.