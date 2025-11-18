So viele Artisten wie noch nie: Das erwartet die Besucher beim 28. Offenburger Weihnachtszirkus

Der 28. Offenburger Weihnachtszirkus sorgt für einen Rekord: Mehr als 60 Künstler aus aller Welt sollen die Besucher dieses Jahr unterhalten.
China, Äthiopien, Chile, Italien, Argentinien, Norwegen, Finnland, Polen, Deutschland und die Ukraine: Die mehr als 60 Artisten für die diesjährige Ausgabe des Offenburger Weihnachtszirkus, der vom 18. Dezember bis zum 6. Januar stattfinden wird, kommen aus zehn verschiedenen Ländern. „Das ist das größte Ensemble das wir je hatten“, stellte Pressesprecher Thorsten Brandstätter im Gespräch fest. Indes: Die Qualität der Show könne man nicht an der Zahl der Künstler festmachen. Dennoch spreche es für die Anziehungskraft des Zirkus.