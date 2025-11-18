So viele Artisten wie noch nie: Das erwartet die Besucher beim 28. Offenburger Weihnachtszirkus

Der 28. Offenburger Weihnachtszirkus sorgt für einen Rekord: Mehr als 60 Künstler aus aller Welt sollen die Besucher dieses Jahr unterhalten.

China, Äthiopien, Chile, Italien, Argentinien, Norwegen, Finnland, Polen, Deutschland und die Ukraine: Die mehr als 60 Artisten für die diesjährige Ausgabe des Offenburger Weihnachtszirkus, der vom 18. Dezember bis zum 6. Januar stattfinden wird, kommen aus zehn verschiedenen Ländern. „Das ist das größte Ensemble das wir je hatten“, stellte Pressesprecher Thorsten Brandstätter im Gespräch fest. Indes: Die Qualität der Show könne man nicht an der Zahl der Künstler festmachen. Dennoch spreche es für die Anziehungskraft des Zirkus.

„Wir müssen ständig unser Programm planen“, bekräftigt Brandstätter. Schließlich müsse man bei einigen Artisten mehrere Jahre warten, bis sie frei werden. Und bis wann stehen die Künstler für den Weihnachtszirkus fest? „Im Frühjahr intensiviert sich die Suche und wird im April oder Mai abgeschlossen“, verrät der Pressesprecher.

Abwechslungsreiches Programm wird geboten

Dabei bewerben sich viele Artisten um eine Chance im Rampenlicht der Offenburger Manege. Die Herausforderung sei in jedem Jahr die gleiche: „etwas Neues und Ausgefallenes“ bieten. Die Artisten werden immer ausgetauscht, schließlich wolle man das große Stammpublikum auch weiterhin begeistern, so formuliert Brandstätter das Ziel.

Und wie soll das gelingen? „Mit einer guten Mischung aus international bekannten Darbietungen und neuen Gesichtern“, beschreibt es der Pressesprecher. Zum Programm zähle unter anderem die 14-köpfige chinesische Formation „Hebei Acrobatic Troupe“, die beeindruckende Kunststücke auf Fahrrädern zeige.

Ein weiterer Höhepunkt stelle laut Brandstätter die „Flying Gonzalez“ aus Chile dar, die am Flugtrapez riskante Sprünge und Tricks vorführt. Des Weiteren sorge der „Crossbow-Act“ aus Finnland für Nervenkitzel: Dabei werden elf Armbrüste um Martti Peltonen im Rondell aufgebaut – und zielen auf eine winzige Kirschtomate, die auf seinem Kopf throne.

Die Artisten üben erst kurz vor der Premiere

„Die größte Herausforderung für unsere Arbeit ist leider die Bürokratie“, stellt der Pressesprecher klar. Es koste viel Zeit und Aufwand, die Visa für die ausländischen Artisten zu beantragen und sich um ihren Aufenthalt in Deutschland zu kümmern. Wenn das grüne Licht dafür erteilt werde, könne man in die konkreten Planungen gehen.

Geübt werde allerdings erst kurz vor der Premiere: „Die Proben in diesem Jahr beginnen am 12. und 13. Dezember“, blickt Brandstätter voraus. Es hänge davon ab, wann die internationalen Künstler ankommen. Die Aufgabe von Regisseur Sascha Melnjak sei es, die einzelnen Artisten zu einer ganzheitlichen Show zusammenzufügen. „Die Professionalität steht dabei im Vordergrund“, unterstreicht der Pressesprecher.

Im Rahmen der Proben komme es oft zu einer Änderung der Reihenfolge. Erst wenn diese festgelegt sei, könne man auch die Requisiten testen und aufbauen. Bei der Generalprobe am Vorabend der Premiere werde das volle Programm inklusive Pause gespielt. Alle Künstler werden geschminkt und in Montur sein, um den Ernstfall so gut wie möglich zu simulieren. Wie steht es um die Nervosität? „Nach der ersten Abendpremiere gibt es einen kleinen Umtrunk im Zelt, da fällt bei den meisten die Anspannung ab“, berichtet der Pressesprecher.

Es sollen neue Besucher angelockt werden

Die Ziele für den 28. Offenburger Weihnachtszirkus lauten folgendermaßen: „Wir wollen das Publikum begeistern und unsere Stammbesucher halten.“ Dies gelinge nur, wenn man jedes Jahr aufs Neue versuche, sich zu übertreffen. Natürlich wünsche man sich, dass alle Vorstellungen ausverkauft sein werden. Wichtiger sei aber, dass die Menschen nach der Aufführung sich denken: „Mensch, das war toll, da gehen wir nächstes Jahr wieder hin“. Die Mund-zu-Mund-Propaganda sei dabei immer noch das beste Mittel, um weitere Besucher anzulocken, ist sich Brandstätter sicher.

Der Weihnachtszirkus

Der Offenburger Weihnachtszirkus wurde 1997 gegründet und feierte 2022 sein 25-jähriges Bestehen. Er zählt zu den ersten und bekanntesten deutschen Weihnachtszirkussen und lockt jährlich mehr als 45 000 Besucher an. Die Premiere läuft am Donnerstag, 18. Dezember, mit einer Familienvorstellung um 15.30 Uhr und einer Abendgala um 20 Uhr. Tickets gibt es im Online-Shop auf offenburger-weihnachtscircus.de, bei der Messe Offenburg-Ortenau und bei weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen, unter anderem auch in der Geschäftsstelle der Lahrer Zeitung.