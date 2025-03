Dießen pflegt die Tradition, die Fasnet erst am „Schmotzigen“ zu eröffnen – eine Seltenheit in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Umso ausgelassener wird gefeiert: Fünf Tage lang herrscht Ausnahmezustand, und die Narren übernehmen das Kommando.

Am Bürgerball gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Gesang, Sketchen und Büttenreden. Der abendfüllende Ball ist in Dießen eine feste Tradition, und die Narren wissen genau, wie sie ihr Publikum begeistern können. Dementsprechend war der Gemeindesaal am vergangenen Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die Oberhäupter des NV, Steffen Schäfer und Michael Schröter, führten mit gewohnt souveräner Moderation durch das Programm. Ihre Auftritte waren weit mehr als bloße Ankündigungen – mit schauspielerischem Talent und grenzenlosem Humor wurden sie selbst zu unterhaltsamen Highlights zwischen den Darbietungen. Wie ein roter Faden zog sich ihr mitreißendes Spiel durch den gesamten Abend bis hin zum großen Finale.

Witzige Bemerkungen

Für ausgelassene Stimmung während der Umbaupausen sorgte zudem Alleinunterhalter Marcel Kipp, der mit seinem Keyboard und einer Auswahl an Party-Hits das Publikum bei bester Laune hielt. „In Horb da geht es auch drunter und rüber, Probleme die wachsen, wie der Damm von unserem Biber“, stellten die Narren unter anderem im Hinblick auf den Hochbrückenbau fest.

Auch die Besetzung des Oberbürgermeisterpostens sorgte für Besorgnis beim NV, weshalb im späteren Verlauf ein Casting mit potenziellen Kandidaten veranstaltet wurde. Zum letzten Jubiläum ließen die Narren einen Fasnetssong mit dem Titel „An der Diassener Fasnet“ kreieren, der eingangs samt Tanz zum Besten gegeben wurde. Der Song nach der Melodie von „An der Nordseeküste“, besitzt kein Copyright, sodass der Fasnetssong nach Texten von Sigi Kucharski und Arnold Rapp von Sänger Rouven Lohrer (Gündringen) aufgenommen werden konnte.

Die Obergassendohlen

Musikalisch ging es mit einer Darbietung vom Musikverein weiter, welcher in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Die Anekdoten in dem Sketch beruhten auf wahren Begebenheiten, die sich irgendwann vor, nach, oder während der Musikprobe ereigneten. Zu guter Letzt präsentierten die Musikerinnen ihr neues Outfit, in dem sie sich während der Fasnet künftig präsentieren. Zu den Urgesteinen des Bürgerballs dürfen sich mittlerweile die Obergassendolen zählen, die gesanglich von „heißen Zeiten“ berichteten. „Ich freue mich auf die Wechseljahre, wenn ich ganz cool Porsche fahre“, ließen die Obergassendolen verlauten.

Des Büttels Schiffsreise

Als weiteres Urgestein und Highlight zählt auch Dießens Büttenredner Roland Herrmann. Heuer präsentierte er den zweiten Teil seiner Schiffsreise durch den Panama-Kanal mit dem Titel „Ohne Koffer um die Welt“. Sehr amüsant verpackte der Redner seine Erlebnisse in kreative Reime, bei denen kein Auge im Saal mehr trocken blieb. So erfuhren die Besucher unter anderem von einer Grillparty an Deck des Schiffes, bei dem die Crew samt Kapitän etwas zu tief ins Glas schaute. „Es drängt sich ein Shanty in mein Ohr – what shall we do with a drunken sailor“, so Herrmann.

Musk, Trump und Horb

Ebenso für etliche Lacher sorgte das Erscheinen von Präsident Donald Trump und Elon Musk, die unterschiedliche Dekrete unterzeichneten. So beschloss das Trump-Double, dass Dießen noch vor Dettensee aus dem Horber Stadtverband austritt. Außerdem werden sämtliche Entwicklungshilfen für die Stadt Horb gestrichen. Dettlingen heißt übrigens fortan Dießen-West und Bittelbronn nun Dießen-Nord. Den Neckar, welcher angeblich vor mehr als 100 Jahren von den Dießenern ausgegraben wurde, erklärte „Mr. President“ wieder zum Hoheitsgewässer von Dießen und trägt künftig den Namen „River of Haugenstein-Dießen“.

Auch beim Kandidaten-Casting für Peter Rosenbergers Nachfolger sollte Trump wieder mitmischen. Doch auch andere „politische Schwergewichte“, wie Ricardo Lang-Groß, waren mit von der Partie. Ebenso ein Hofnarr, der von seinem derzeitigen Posten als City-Manager aufsteigen möchte sowie ein gelernter Zimmermann mit Namen Hans Hammer. „Hören Sie mir nur auf. Wir haben bereits einen Zimmermann. Der reicht uns“, gab der Personalleiter zu verstehen.

In weiteren Sketchen erfuhren die Gäste, warum sich trotz übermäßigen Alkoholgenuss Wasser in Füßen bilden kann sowie, dass Frauen trotz vollem Kleiderschrank angeblich nichts zum Anziehen finden. Letzteres Phänomen schien einigen Besuchern bekannt zu sein, wie auch, dass einige Frackträger der Dießener Fasnet stets ihre weiße Hose nicht finden können. Zum gelungenen Abschluss präsentierten sich die Schlosseulen mit ihrem DJ von den Bergen. In ihrem Eulentanz ging es zuvor auf die Piste, bevor die Eulen ausgelassen beim „Aprés Ski“ mit den Gästen tanzten und sich letztlich alle Akteure im Finale vom Publikum verabschiedeten.