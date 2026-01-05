So tickt Oberndorfs Bürgermeister: Bundesweite Podcast-Reihe startet mit Matthias Winter

Warum er 700 Kilometer pendelt? Das verrät Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter in der neuen bundesweiten Podcast-Serie „Mensch, Bürgermeister!“.

In Deutschland gibt es fast 11 000 Bürgermeister – aber wer sind die eigentlich? Wie ticken sie? Was treibt sie an? Der neue Podcast „Mensch, Bürgermeister!“ geht diesen Fragen nach und zeigt die Persönlichkeiten hinter dem Amt – die Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung der „Podcast-Factory“ in Bremerhaven, die Audioformate für Hochschulen, Verbände, Kommunen und Unternehmen produziert.

In jeder Episode steht eine andere Bürgermeisterin oder ein anderer Bürgermeister aus Deutschland im Mittelpunkt. Abseits von Terminen, Sitzungen und Schlagzeilen erzählen sie, was sie bewegt, antreibt und manchmal auch zweifeln lässt. Es geht um Verantwortung, Heimat, Familie, Entscheidungen – und um die Frage, wie Politik vor Ort menschlich bleiben kann.

Zum Start gibt es ein Porträt über den Oberndorfer Bürgermeister Matthias Winter. „In der Auftaktfolge ist fühlbar, mit wie viel Leidenschaft er seinen Job macht. Wer zuhört, der spürt, wie er als Mensch denkt, was ihn bewegt und warum er seinen Beruf mit so viel Freude ausübt“, heißt es in der Pressemitteilung.

In der rund 25 Minuten langen Episode spricht Winter unter anderem über sein Leben zwischen zwei Welten – Frau und Kinder leben rund 700 Kilometer weit weg in Niedersachsen. Er erzählt laut Pressemitteilung aber auch, warum er Bürgermeister aus Überzeugung ist, was ihn an Oberndorf begeistert, und warum Begegnungen mit Menschen zu den bewegendsten Momenten seines Berufs gehören.

Die Folge mit Matthias Winter ist seit dem 5. Januar auf allen gängigen Streaming-Portalen zu hören sowie auf mensch-buergermeister.podigee.io/2-oberndorf.