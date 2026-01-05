So tickt Oberndorfs Bürgermeister: Bundesweite Podcast-Reihe startet mit Matthias Winter

Warum er 700 Kilometer pendelt? Das verrät Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter in der neuen bundesweiten Podcast-Serie „Mensch, Bürgermeister!“.
In Deutschland gibt es fast 11 000 Bürgermeister – aber wer sind die eigentlich? Wie ticken sie? Was treibt sie an? Der neue Podcast „Mensch, Bürgermeister!“ geht diesen Fragen nach und zeigt die Persönlichkeiten hinter dem Amt – die Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung der „Podcast-Factory“ in Bremerhaven, die Audioformate für Hochschulen, Verbände, Kommunen und Unternehmen produziert.