So steht es um Loßburgs Wälder: Schömberger Holzpreise liegen an der Landesspitze

Unter Loßburgs Wäldern sticht vor allem der Stiftungswald Schömberg mit einem herausragenden Holzpreis hervor – der Gemeindewald erweist sich indessen eher als Sorgenkind.
Im Gemeindewald Loßburg wurden in 2025 insgesamt 5778 Festmeter Holz geerntet – 964 Festmeter mehr als in 2024. Über die Hälfte davon fallen jedoch unter die zufällige Nutzung durch Borkenkäferbefall und Dürreschäden. Das berichteten Björn Uerpmann vom Kreisforstamt und Revierleiter Martin Schmalz in der jüngsten Gemeinderatssitzung.