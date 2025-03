Am 30. März 7807 Menschen in Calw sind zur Wahl aufgerufen

Die Katholiken in den Bezirken Calw und Bad Liebenzell dürfen am 30. März ihre Kirchengemeinderäte und (in den muttersprachlichen Gemeinden) Pastoralräte wählen. Diese bestimmen die Geschicke der Kirchen mit – auch in Sachen Finanzen.