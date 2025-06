War’s ein gutes Messejahr? „Der Konjunkturhimmel ist bewölkt, die Optimisten sind rar gesät – und trotzdem bezeichneten zwei Drittel der Aussteller ihre geschäftlichen Ergebnisse auf der Südwest Messe als gut“, so die Messegesellschaft in ihrer Abschlussbilanz.

Das habe eine schriftliche Umfrage ergeben, an der mehr als die Hälfte der Aussteller teilgenommen hatten.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über geplante Investitionen intensiv zu informieren und beraten zu lassen. Daher erwarten fast drei Viertel der Aussteller ein gutes Nachgeschäft. „Die Menschen überlegen genau, wofür sie ihr Geld ausgeben,“ sagte Messechef Jan Goschmann, „deshalb ist es so wichtig, die Dinge selbst anfassen zu können und persönlich beraten zu werden.“

Schon jetzt habe rund die Hälfte der befragten Aussteller ihre Teilnahme für 2026 zugesagt.

Bereich Energie punktet

Ob Hightech-Küchengeräte oder Heizungsalternativen: Qualität war den Besuchern wichtig. Wer sich die Funktionsweise des Multifunktionsgeräts nicht gleich in allen Details vorführen lassen wollte, ließ sich ein Angebot machen, um wiederzukommen. Der Bereich Energie punktete mit zahlreichen Vergleichsmöglichkeiten. Die Besucher erfuhren, wie sie mit Kaminöfen Heizkosten sparen können, welche Photovoltaik und Energiespeicher für ihr Eigenheim in Frage kommen und was es bei Wärmepumpen zu beachten gibt.

Durchweg gut besucht waren die Vorträge im Forum, die unter anderem Förderprogramme, Einbruchschutz und Heizkosten der Zukunft zum Thema hatten. Wer Haus und Garten modernisieren und verschönern wollte, ließ sich auch gerne Terrassenüberdachungen, Whirlpools und Infrarotwärmekabinen zeigen.

Urlaubsstimmung kommt auf

Im Freigelände interessierten sich für die vielseitigen, kompakten Elektrotransporter vor allem Profis aus Kommunalbetrieben, Immobilienwirtschaft und Forstwirtschaft, berichtete Felix Schnekenburger von E-Lix. In der Fachschau „Sport. Bewegung. Teamgedanke“ stiegen Spitzensportler aus der Region in den Boxring und ließen sich zu ihrem Alltag, Training und den Herausforderungen zum Beispiel nach Verletzungen befragen.

Wie man im Ernstfall richtig reagiert, etwa beim Herzstillstand, konnten die Besucher beim „Schulterschluss für Ihre Sicherheit“ nicht nur sehen, sondern auch selbst ausprobieren. Die Ehrenamtlichen der Feuerwehren und Rettungsdienste konnten wertvolle Tipps geben. Das Afrikanische Dorf mit seinen bunten Stoffen und dem Kunsthandwerk versetzte in Urlaubsstimmung. Bei den Kelten probierte man sich im Bogenschießen und erfuhr Erstaunliches über die Geschichte dieses Volkes in der Region.

Virtual Reality fasziniert

Bestens kam die Virtual-Reality-Schau „#Press Start #Be Future“ an – in allen Altersgruppen: Ein 85-Jähriger, der zunächst keine VR-Brille aufsetzen wollte, ließ sich doch dazu überreden, rief „Hammer“ – und blieb 90 Minuten am Stand, um alles auszuprobieren.

Eine Deutsche Mark oder ein Euro – das war der Eintrittspreis für 75er-Jubilare: Geburtstagskinder, 1975 Geborene oder Hochzeitspaare. Ein Mann hatte seinen ersten Schultag 1975 und ist immer noch an dieser Schule – als Lehrer. Zwei Paare hatten sich tatsächlich vor 75 Jahren das Ja-Wort gegeben. Zwei besonders findige Besucher haben ausgerechnet, dass sie noch 75 Monate von der Rente trennen. Und dann war da noch Erika Kübler. Sie hatte 1950 als Lehrling bei der Stadt Schwenningen gearbeitet und schon bei den Vorbereitungen der allerersten „Südwest stellt aus“ mitgewirkt.

Die Vorbereitungen laufen bereits: Die nächste Südwest Messe findet vom 30. Mai bis 7. Juni 2026 statt.