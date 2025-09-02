So schön ist Balingen: Georg Wilkens präsentiert seine besten Schnappschüsse

Er ist fertig, der neue Kalender für 2026. Die zwölfte Auflage des Balinger Hobbyfotografen Georg Wilkens gibt es ab sofort bei Osiander zu holen.
Zwei ganze Stapel an Bildern hat Georg Wilkens dabei. „Die habe ich alle letztes Jahr gemacht“, erzählt er. Sie zeigen verschiedenste Orte in und um Balingen zu allen Tages- und Nachtzeiten, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. „Die gebe ich dann Christian Ludewig vom Osiander, damit er zwölf für den Kalender auswählen kann.“ So wie jedes Jahr. Aber wie kam es eigentlich dazu?