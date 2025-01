Nicht nur der frisch vereidigte US-Präsident Donald Trump sorgte bereits bei seiner Amtseinführung für Schlagzeilen – auch seine Frau Melania stand im Rampenlicht – wenn auch nicht wegen politischer Aussagen.

Zur Vereidigung ihres Mannes erschien die neue alte First Lady mit einem tief in die Stirn gezogenen Hut (dunkelblau mit weißem Hutband) und in einem marineblauen, zweireihigen Mantel. Der Hut verbarg Melania Trumps Blick fast vollständig – und verhinderte ganz nebenbei auch, dass Donald Trump sie küssen konnte – es blieb bei Luftküsschen.

Lesen Sie auch

Im Netz scheiden sich die Geister: Die einen feiern die First Lady als Trendsetterin und Mode-Ikone, die anderen spotten und ziehen Vergleiche.

Ein X-Nutzer vergleicht Melania Trumps Styling mit dem Outfit für eine Beerdigung.

Das sieht auch eine andere Nutzerin so und wird präziser: „Ich fand, Melania Trump war zur Beerdigung der amerikanischen Demokratie gestern sehr passend angezogen.“

Der Europaabgeordnete Michael Bloss aus Stuttgart vermutet, dass Melania Trump bereits über die Zukunft der USA Bescheid weiß.

Auch der Vergleich mit diversen (Zeichen-)figuren aus Filmen und Serien liegt den Nutzerinnen und Nutzern auf X (ehemals Twitter) nahe. Eine andere Nutzerin sieht „Zorro“.

Andere Nutzer sehen den breiten Hut, der keine Küsse zulässt, als eine Art Abwehr Melania Trumps gegenüber ihrem Mann und machen sich über die Luftkuss-Szene lustig.

Auch der Instagram-Account „sainthoax“ frotzelt lustig über den misslungenen Kuss.

Ein italienischer Nutzer äußert sich ironisch: „Die Liebe in Zeiten sozialer Distanz“.

Eine Nutzerin aus Großbritannien stört sich schlichtweg an dem Hut.

Neben Nutzerinnen und Nutzern, die Melania Trumps Look ins Lächerliche ziehen, finden sich online auch zahlreiche Zusprüche, die die First Lady als Mode-Ikone loben.

Ein X-Nutzer bewundert Melania Trumps Auftreten und ihren zweireihigen Mantel, der „dem Grönländischen Wetter angemessen“ sei.

Ein anderer Nutzer bekundet Melania Trump sein Beileid: „Sie tut mir so leid. Weitere 4 Jahre in einer Rolle, die sie nie wollte, mit einem Mann, den sie nicht liebt, ja wohl verabscheut...“

Ob das stimmt oder Melania Trump sich auf ein zweites Mal im Weißen Haus freut und stolz auf ihren Mann ist? Am Tag der Amtseinführung Donald Trumps blieb die Antwort unter ihrer Hutkrempe verborgen.