1 Seit April 2020 steht in der Schillerstraße eine Blitzersäule – und sie zeigt Wirkung. Foto: Müller

Die Stadt Albstadt hat ein umfassendes Zahlenwerk vorgelegt: Und zwar gibt es Aufschluss, wie oft 2020 und 2021 die Albstädter Autofahrer geblitzt wurden.















Albstadt - An 203 Tagen – acht mehr als vor Jahresfrist – hat die Firma Radarrent im Auftrag der Stadt 2021 Tempomessungen gemacht. Es war das Jahr, in dem sich am 9. November der geänderte Bußgeldkatalog in Kraft getreten ist und das erste volle Jahr, in dem die stationären Messanlagen in der Ebingertalstraße und der Schillerstraße in Betrieb waren. Die stationäre Anlage in der Neuweilerstraße wurde auf Lasertechnik umgerüstet. Nun soll das noch mit der Anlage in der Berliner Straße passieren, die künftig Rotlicht- und Tempoverstöße messen wird. 130.000 Euro hat die Stadt im Haushalt reserviert.

291.335 Fahrzeuge registriert

Im Gemeinderat hat Michaela Maier, Leiterin des Ordnungsamtes, nun die Messzahlen aus den Jahren 2020 und 2021 vorgelegt. Demnach wurden 2020 bei 635 Messungen insgesamt 291 .335 Fahrzeuge registriert, davon 56.384 in Tempo-30- und 233.935 in Tempo-50-Zonen, der Rest in 80er-Zonen. Das Tempolimit nicht eingehalten haben vier Prozent der Fahrer – 44 Prozent von ihnen in Tempo-30- und 56 Prozent von ihnen in Tempo-50-Zonen. 0,18 Prozent waren es in 80er-Zonen. 232.000 Euro hat die Stadt durch Tempoverstöße an Bußgeld kassiert.

An Schulen und Kindergärten lag die Beanstandungsquote höher: bei 5,6 Prozent der 36.487 registrierten Fahrzeuge. Am höchsten ist die Beanstandungsquote nachts zwischen 19.30 und 1 Uhr, nämlich bei acht Prozent der 16.522 registrierten Fahrzeuge, zwischen 22 und 1 Uhr an der Messstelle in der Laufener Straße in Lautlingen, wo zehn Prozent der Fahrzeuge zu schnell waren, und in der Ebingertalstraße in Lautlingen, wo gut elf Prozent zu schnell waren. Den Spitzenplatz hat die Berliner Straße mit 20 Prozent Tempoverstößen.

Einnahmen durch Bußgelder liegen bei 81.000 Euro

Im Jahr 2021 wurde 747 Mal im selben Gebiet, also Albstadt und Bitz, gemessen – in 55 Prozent der Fälle in Tempo-30- und in 45 Prozent in Tempo-50-Zonen. Von 349.324 registrierten Fahrzeugen waren 4,7 Prozent zu schnell, davon 53 Prozent in Tempo-30- und 47,3 Prozent in Tempo-50-Straßen. Auch diesmal lag die Quote an Schulen und Kindergärten höher: bei 6,8 Prozent.

Bei Messungen zwischen 19.30 und 1 Uhr lag sie 2021 bei 6,4 Prozent, bei Messungen zwischen 22 und 1 Uhr in der Laufener Straße bei 11,3 und in der Berliner Straße bei 19,5 Prozent.

Wie sehen die Zahlen an der semistationären Anlage aus, die seit 2020 stets sieben Tage lang an derselben Stelle steht? Hier lag die Beanstandungsquote 2020 bei 1,4 und 2021 bei 0,3 Prozent, wobei die Kosten für beide Jahre bei 28.000 Euro lagen, die Einnahmen durch Bußgelder bei 81.000 Euro.

Neue Anlage in der Schillerstraße

Ebenso gering ist die Beanstandungsquote in der Neuweilerstraße mit 0,25 Prozent der 1,73 Millionen registrierten Fahrzeuge im Jahr 2020, in dem die Stadt 75.000 Euro an Bußgeldern eingenommen hat, und 0,4 Prozent der 1,1 Millionen registrierten Fahrzeuge 2021, in dem sie auf 73.000 Euro an Einnahmen kommt.

16.500 Euro eingenommen hat sie 2020 – seit April – durch die Anlage in der Schillerstraße, die 0,1 Prozent der gut eine Million Fahrzeuge zu schnell passiert haben. 2021 bei minimal mehr Verkehr lag die Beanstandungsquote ebenso hoch; 17.500 Euro hat die Stadt von den Rasern kassiert.

In der Ebingertalstraße lag die Beanstandungsquote bei 0,21 der 600.985 Fahrzeuge ab Oktober bis Ende 2020 und bei 0,24 Prozent der 3,1 Millionen Fahrzeuge 2021. Kassiert hat die Stadt 21.500 Euro 2020, 128.000 Euro im Folgejahr.

Fast wieder beim Höchststand von 2017

Die Balkengrafiken in der Sitzungsvorlage zeigen indes, dass die Zahl der beanstandeten Fahrzeuge 2021 – nach dem Tief im Jahr zweier Corona-Lockdowns – fast schon wieder den Höchststand von 2017 erreicht hat. Die Quote war mit 4,7 Prozent insgesamt die dritthöchste seit 2010.

Matthias Strähler (CDU) betonte, dass Kontrollschwerpunkte an Unfallschwerpunkten sein sollten und dort, wo Probleme für die Bevölkerung entstehen, etwa durch Lärm. In den Ferien an Schulen und Kindergärten zu kontrollieren, hat für ihn jedoch das "G’schmäckle der Abzocke".