So liefen die Dreharbeiten: Schramberger Café macht bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit

Eine aufregende Woche liegt hinter Sandra und Wolfgang Glück: Mit ihrem Café Hirschbrunnen haben die Schramberger Gastronomen am Fernsehformat „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen. So liefen die Dreharbeiten.

Das Schreiben der Produktionsfirma hielt Sandra Glück zunächst für einen Fake. Darin wurde dem Café Hirschbrunnen angeboten, an der auf Kabel eins ausgestrahlten Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilzunehmen. Und auch als das Telefon klingelte und die Anfrage erneuert wurde, nahm Glück diese noch nicht allzu ernst. Doch das Angebot stellte sich als echt heraus – und nach kurzem Zögern („Das ist schon ein Aufwand“) waren Glück und ihr Team überzeugt.

In der ersten Dezemberwoche fanden die Dreharbeiten statt. Das Konzept der Show: Fünf Lokale treten in einem Wettbewerb gegeneinander an – mit dabei sind diesmal auch zwei aus Schwenningen und je eines aus Villingen und Donaueschingen, wie Glück verrät. Das ist naheliegend, was das Thema der Ministaffel ist: der Schwarzwald.

An jedem Tag wird ein Lokal von den Mitbewerbern besucht, die die Gasträume und Kücheneinrichtung begutachten. Der Höhepunkt ist das Testessen am Abend, das aus drei Gängen besteht. Die vier Gäste bewerten das Lokal anschließend mit einer Punktzahl von eins bis zehn.

Die Rolle des Testers übernahm für das Café Hirschbrunnen Wolfgang Glück, der damit an allen Tagen im Einsatz war. Im „Hirschbrunnen“ selbst spielte sich das Geschehen am zweiten Tag ab: Von früh morgens bis um halb neun am Abend wurde das Café bei den Dreharbeiten „auf den Kopf gestellt“, erzählt Glück. Bei den Mitarbeitern war an diesem Tag höchste Konzentration und Ausdauer gefragt: Vier verschiedene Vor-, Haupt- und Nachspeisen musste das Team den Gästen servieren. Dazu musste jede Portion noch doppelt angerichtet werden – „eine zum Verköstigen und eine fürs Foto“, erklärt Glück.

Wie es den Gästen geschmeckt hat und ob es für den Sieg gereicht hat, das erfährt auch das Team erst bei der Ausstrahlung. Auch die von Moderator und Sternekoch Ali Güngörmüş vergebene Punktzahl bleibt bis dahin geheim.

Ausstrahlung zwischen Januar und März

Egal wie es am Ende ausgeht – Güngörmüş wird das Café Hirschbrunnen und den Schwarzwald vermutlich in Erinnerung behalten: Denn als er vor den eigentlichen Dreharbeiten für den Dreh der „Homestory“ vor Ort war, machte das Team Spätzle mit ihm – und der Sternekoch „war überrascht, wie anstrengend das eigentlich ist“, lacht Glück.

Auch der Stadt Schramberg dürfte durch die Sendung Aufmerksamkeit zuteil werden, denn auch außerhalb des Cafés hat das Fernsehteam gefilmt.

Glück freut sich derweil darauf, ihr Café den Schramberger Zuschauern mal von einer anderen Seite präsentieren zu können: „Wir haben eine eigene Backstube und abends eine Speisekarte – das wissen viele Schramberger nicht.“

Wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist aber noch unklar – zwischen Januar und März sei ihnen gesagt worden, so Glück.