So lief die Wahl in Offenburg: Um 16.26 Uhr strahlte der neue Landrat

So lief die Wahl in Offenburg

1 Thorsten Erny (rechts) tritt ab dem 1. November die Nachfolge des scheidenden Landrats Frank Scherer an. Foto: Piskadlo

Nach drei Wahlgängen ist es offiziell: Thorsten Erny, Bürgermeister von Gengenbach, wird der neue Chef des Offenburger Landratsamts. Zwar tritt er sein Amt erst im November an, konkrete Ziele für die Ortenau hat der 55-Jährige aber jetzt schon.









Dienstagnachmittag, 16.26 Uhr: Kaum ein Stuhl ist im großen Sitzungssaal des Offenburger Landratsamts unbesetzt. Der scheidende Landrat Frank Scherer steht am Rednerpult, zwei Kameras sind auf ihn gerichtet. Sie übertragen das Geschehen in Echtzeit auf eine Leinwand im Nebenraum, in dem eine große Besucherschar gespannt auf das Ergebnis wartet. Einen Moment später bricht tosender Applaus die Anspannung im Raum: „Wir haben einen neuen Landrat – Thorsten Erny“, verkündet Scherer seinen Nachfolger. Erny, noch Bürgermeister von Gengenbach, wird somit für die nächsten acht Jahre das Sagen im Offenburger Landratsamt haben.