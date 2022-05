13 Gleich zu Beginn der Rammstein-Show scheint die Bühne abzubrennen. Doch der dunkle Qualm ist nur dunkler Kunstnebel. Foto: Jörg Braun

Zehntausende Fans fiebern den Konzerten von Rammstein am 10. und 11. Juni auf dem Canstatter Wasen entgegen. Wir verraten, wie die Konzerte dort laufen.















Link kopiert

Stuttgart/Prag - Freunde der harten Töne, sie werden auch in Stuttgart mächtig Spaß haben. Das lässt sich nach dem fulminanten Auftakt der Rammstein-Welttournee mit zwei Konzerten am Sonntag und Montag in Prag vorhersagen. Till Lindemann und seine Band wurden von Zehntausenden Fans gefeiert, darunter auch sehr viele aus Deutschland. Von bis zu 80 000 Fans pro Abend war die Rede.

Zwei Jahre lang musste die Band virenbedingt pausieren, jetzt legt sie wieder brachial live los. Mit ihrem neuen Album „Zeit“, das von Musik-Kritikern in Feuilletons teilweise böse verrissen wurde, bei den Fans aber live jetzt prächtig ankommt.

Ist „Zeit“ der Anfang vom Ende für Rammstein?

Die große offene Frage der Fans: Läuten Rammstein mit dem neuen Album ihren eigenen Abgang ein? Könnte sein. Einige Passagen im neuen Album deuten darauf hin, dass sich die Band da Gedanken macht. Und auch bei den beiden Konzerten am Sonntag und Montag auf dem Prager Flughafen Letnany gab es einige nachdenkliche Momente.

Sind die Prager Auftakt-Konzerte mit denen in Stuttgart zu vergleichen?

Ja, so ziemlich. Rammstein-Konzerte sind fein justierte Uhrwerke, die allein schon wegen der Feuer- und Lichtshow über die ganze Tour hinweg jeweils ziemlich identisch ablaufen. Bühne, Tribünen, Fan-Zonen werden wohl sehr ähnlich positioniert werden. Auch auf dem Wasen werden große Tribünen aufgebaut, so wie in Prag auf dem Flugplatzgelände.

Gibt es noch Tickets für Rammstein in Stuttgart?

Nein, beide Konzerte sind längst ausverkauft und wurden schon zweimal verschoben. Wer das Konzert ohne Ticket zumindest mithören will, sollte sich rund um den Wasen postieren, am besten gegenüber der nicht zu übersehenden Bühne. Die Musik ist weit und gut zu hören. In Prag standen mehrere Tausend Zaungäste am Areal. Es gab dort nicht mal Sichtschutz-Planen.

Wie sieht die Bühne aus?

Gigantisch! Sie ist riesig und sieht aus wie eine düstere Fabrikhalle, mit vier Multifunktions-Scheinwerfern, die allein schon jeweils haushoch sind. In den Himmel ragen Masten, die am Ende der Show zu brennen beginnen. Dazwischen reihenweise Wände voller Scheinwerfer, die für ständig wechselnde Illumination sorgen und die Bühne zur großen Rammstein-Festung machen.

Wie ist der Sound auf der Tournee?

In Prag war er atemberaubend klar und scharf, schon zum Start der Tournee bemerkenswert gut. Wenn Lindemann singt, kommt er glasklar rüber. Die Instrumente ebenfalls. Kein Brei aus Tönen, sondern perfekter, hammerharter, sauberer Sound. Eine Freude für die Ohren, die allerdings einiges zu schlucken bekommen. Denn der Sound kommt nicht nur scharf, sondern auch laut.

Brennen Rammstein wieder die Bude ab?

Na klar! Eines der Markenzeichen der Berliner Band ist die spektakuläre Feuershow, die auch bei dieser Tournee nicht fehlt. Gleich zu Beginn sieht es so aus, als würde die ganze Bühne abbrennen. Dicke, infernalisch düstere Rauchschwaden verfinstern den ganzen Himmel. Das wirkt gespenstisch, erinnert an Kriegsbilder, die jetzt wieder im Fernsehen laufen. Bei mehreren späteren Stücken schießen die Flammensäulen heftig und zur Musik sekundengenau passend in den Himmel, auch (an dünnen Seilen) über die Köpfe des Publikums hinweg und von den Lautsprecher- und Licht-Masten, die im Zuschauerbereich stehen. Die Flammenhitze spürt man deutlich an jeder Stelle des Konzert-Areals. Warme Gänsehaut garantiert!

Wie nah kommt man an die Bühne?

Mit einem Ticket für die teurere „Feuerzone“ sehr nah. Dieser Bereich ist in Prag allerdings sehr, sehr groß gewesen. Fans mit regulärem Ticket standen deshalb recht weit vor der großen Bühne entfernt. Was jedoch nicht so viel macht, da es mehrere Video-Monitore gibt, die Till Lindemann und die restliche Band ständig zeigen.

Gibt es auch wieder eine kleine Bühne im Zuschauerbereich?

Ja, sie wird von der Vorband genutzt und einmal beim Rammstein-Auftritt. Den Hit „Engel“ singt die Band a-capella von dort aus, ziemlich am Ende des Abends und ungewöhnlich ruhig, aber sehr hörenswert. Lindemann & Co. sind dann auch den Fans weiter hinten sehr nah und einigen mit etwas Glück nur ein paar Meter entfernt.

Wie gut sind die Live-Videos der Show?

Auf drei Hochkant-Monitoren sind die Musiker fast das ganze Konzert über wechselnd zu sehen. Rammstein-typisch sind es aber keine normalen Video-Mitschnitte, sondern kunstvolle Aufnahmen, bei denen Foto-Filter wie bei Instagram drübergelegt werden. Farbe gibt es nicht, alles läuft schwarz-weiß. Die Sequenzen sehen aus wie uralte Film-Aufnahmen, mit rauschenden Bildern und Kratzern. Man erkennt die Musiker aber gut, selbst aus der Ferne.

Wie lange dauern die Konzerte?

Deutsche Pünktlichkeit in Prag: Beide Konzerte begannen Schlag 20 Uhr. Sie dauerten jeweils 135 Minuten, also etwas mehr als zwei Stunden, Zugaben eingerechnet. Das dürfte bei gleichem Programm auch für Stuttgart gelten.

Wie ist die Setlist?

Vor dem Tourneestart gab es mehrere Spekulationen und entsprechende Listen. Jetzt ist klar, wie wohl alle Konzerte ablaufen werden. In Prag galt folgende Setlist an beiden Tagen, nach einer Eröffnung mit klassischen Klängen, der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel:

01. Armee der Tristen (vom neuen Album „Zeit“)

02. Zick Zack (vom neuen Album „Zeit“)

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit (vom neuen Album „Zeit“)

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

15. Engel (Piano-Version)

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu (vom neuen Album „Zeit“)

Wie kommen die neuen Songs an?

Bei den Fans in Prag schon sehr gut. „Zick Zack“ und „Zeit“ bekamen viel Beifall und „Armee der Tristen“ ist ein perfekter Opener für ein Rammstein-Konzert.

Und was ist jetzt mit „Adieu“, dem viel diskutierten neuen Abschiedslied?

Es kommt ganz zum Schluss und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Rammstein ihren Fans bald tatsächlich Adieu sagen. Könnte, muss es aber nicht. Die Band spielt so gerne und leidenschaftlich mit vielsagenden Andeutungen, da ist beides möglich. Abschied – oder Weitermachen. Allerdings verschwindet die Band zum Finale wieder ziemlich pathetisch von der Bühne, sie fährt buchstäblich mit einem Aufzug gen Himmel – und löst sich dann schlagartig und mit lautem Knall in Nichts auf.

Gibt es einen Geheimtipp?

Wer kein Ticket für die teure „Feuerzone“ hat, aber trotzdem der Band so nah wie möglich sein will, steht ganz links oder ganz rechts von der Bühne sehr gut. Da hängen ganz außen und damit sehr ungewöhnlich jeweils Video-Wände. Die Bühne ist vergleichsweise sehr nah und von den beiden Seiten her gut einzusehen, allerdings natürlich nicht in ihrer ganzen Größe. Weiterer Vorteil von den Plätzen an der Seite: Dort ist es nicht so voll und man kommt sehr schnell zu den Ständen mit Essen und Getränken – und den WCs.

Wie geht die Tournee jetzt weiter?

Am 20. und 21. Mai sind die ersten Auftritte in Deutschland, in der Leipziger Red-Bull-Arena. Am 25. und 26. Mai steht Klagenfurt (A) auf der Tourplan, danach am 30. und 31. Mai Zürich (Letzigrund-Stadion) und am 4. und 5. Juni Berlin (Olympiastadion). Danach bebt am 10. und 11. Juni in Stuttgart der Cannstatter Wasen. Hamburg (16. und 15. Juni) und Düsseldorf (18. und 19. Juni) sind die letzten Gigs in Deutschland, danach touren Rammstein weiter durch Europa und danach durch Kanada, die USA und Mexiko.

In Leipzig gibt es Wirbel wegen neuer Tickets, droht das auch für Stuttgart?

Wohl nicht. Zwar wurde auch in Stuttgart die Location gewechselt, vom Stadion auf den Canstatter Wasen, doch die ausgegebenen Tickets haben weiterhin ihre Gültigkeit. In Leipzig hatte es Probleme gegeben, weil nach einem Umbau die Plätze neu vergeben werden mussten und Fans ihre Tickets erneut herunterladen sollten.