So lief 2025 beim Tourismus: Heißt es bald Bad Wildbad statt Mittelmeer?

Online-Marketing ist für die Touristik Bad Wildbad unerlässlich. Dennoch steht das Budget dafür auf der Kippe. Dabei sei eines klar: „Ohne Google geht gar nix!“
Bad Wildbad hat die Corona-Pandemie hinter sich gelassen. Zumindest beim Tourismus. Denn bei den Übernachtungszahlen sei man 2024 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen, verkündete Stefanie Bott, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad GmbH, bei der Präsentation des Sachstandsberichtes der Touristik. Bott sieht ein sogenanntes „Overpricing“, also überhöhte Preise, im Mittelmeerraum wie etwa in Italien oder in der Türkei und hofft, dass Bad Wildbad und der gesamte Schwarzwald davon profitieren kann. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete man ein Plus von 1,64 Prozent bei den Ankünften. Darunter seien viele Spanier, die der Hitze ihres Heimatlandes entfliehen würden. Als negativ bemängelte sie, dass es noch immer keine Übernachtungsmöglichkeiten im Familienbereich gebe.