So läuft’s bei der VHS Kandern: Kochen, Karate, mit Pferden flüstern

Die VHS Kandern bietet das ganze Jahr über vielfältige Kurse an. Doch die Unentschlossenheit von Interessierten ist ein Problem für ihre Planung.

Vom Kochkurs über die Mittelmeerküche, Vorträge über Patientenverfügungen und Albert Schweitzer, Karate für Kinder, Englisch-Auffrischungskurs und Italienisch für Fortgeschrittene: Das Kurs- und Vortragsangebot der 1921 gegründeten Volkshochschule Kandern ist umfangreich und vielseitig. Und originell: Selbst mit Pferden zu flüstern und achtsames Bürsten kann man dort kennenlernen.

Positiv: Das gute Image

Über den aktuellen Stand und die strategische Planung der Bildungseinrichtung informierte VHS-Leiterin Christina Fräulin bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die VHS Kandern ist Mitglied im VHS-Verband Baden-Württemberg. Bereits zum dritten Mal erhielt sie das verbandseigene Gütesiegel ZBQ (Zertifizierte Bildungsqualität). Die dafür erstellte Stärken-Schwächen-Anlayse hebt unter anderem die „klar geregelten Prozesse“, das „gute Image“ und die „solide Finanzplanung“ der Einrichtung hervor.

Lesen Sie auch

Minus-Punkt sei laut Fräulin ein „nicht klar erkennbares Zukunftsbild“. Die VHS-Leiterin schlug daher dem Gremium einen „Zukunftsworkshop“ vor, zu dem sie die VHS-Kursleiter, Kanderner Bürger und Gemeinderäte einlud. Ziel sei, eine künftige Ausrichtung und Schwerpunkte zu erarbeiten. Sie schlägt vor, dass der Workshop noch in diesem Herbst stattfindet.

Viele kurzfristigen Absagen

Die beiden größten Herausforderungen seien zum einen die organisatorischen Schwierigkeiten, die sich aus dem unverbindlichen Teilnehmenverhalten ergeben. Die Tendenz, sich nicht langfristig für eine Kursteilnahme über mehrere Wochen oder den Besuch einer einzigen Veranstaltung verpflichten zu wollen, bereite ihr Sorge. Interessierte sagten immer kurzfristiger ab, was die Planung enorm erschwere. Dieses Phänomen sei in der Pandemie aufgetreten und halte an. Zusätzlich stellten einrichtungsunabhängige digitale Lernangebote wie Sprachlernapps eine Konkurrenz dar.

Vor-Corona Stand wird nicht erreicht

Und auch an der Kanderner VHS ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen: Das abrupte Aus des Präsenzunterrichts ließ die Nachfrage abrupt sinken, die Anmeldezahlen von 2019 sind laut Fräulin bis heute nicht erreicht: Nahmen vor sechs Jahren 1586 Teilnehmer an 2034 Unterrichtseinheiten teil, waren es im vergangenen Jahr 818 Teilnehmer und 1084 Unterrichtseinheiten. Fräulin gab sich pragmatisch: Sie erwarte nicht, dass der „Vor-Corona-Stand“ wieder erreicht werde, hoffe aber, dass die Zahlen zumindest wieder stärker ansteigen.

Die Frage von Gabriele Weber (SPD), ob das Angebot in Kandern Auswärtige erreiche, beantwortete Fräulin damit, dass die Kursteilnehmer aus der ganzen Region – von Bad Krozingen bis Basel und östlich aus Schopfheim und Zell – kämen.