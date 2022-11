2 Alternativ zu den ersten Planungen könnte die Peter-Meyer-Schule während der Bauphase des neuen Schulgebäudes stehen bleiben – zu Kosten der Schulhofgröße. Foto: Reuter

Wie sieht die Entwicklung Schrambergs in den kommenden Jahren aus? Welche Projekte, welche Bauvorhaben wird man sich leisten können – und welche nicht? Das hängt alles auch mit einem Großprojekt zusammen: dem Schulcampus.















Schramberg - Um dies im Blick zu behalten – Bauverlauf, Kosten, Planungen, Ausschreibungen – hat der Gemeinderat gar einen eigenen Ausschuss gegründet. Nach einem ausführlichen Bericht zur Lage sowie die finanziellen Auswirkungen auf die nächsten Jahre nutzten die Räte bei dessen ersten Sitzung im Juli ausgiebig die Möglichkeit zur Diskussion; außerdem gab es für die Verwaltung den Auftrag, einige Infos genauer zusammenzustellen. Am kommenden Donnerstag nun steht die nächste Sitzung bevor.

Projektteam steht

Eine Forderung der Gemeinderäte war, den Schulcampus in die Hände eines speziellen Projektteams zu legen. Ein solches besteht derzeit aus einem Vertreter des begleitenden Ingenieurbüros, Kämmerer Klemens Walter und der Schulangelegenheits-Verantwortlichen Kerstin Flaig unter der Leitung von Stadtplaner Bent Liebrich sowie – noch – der zum Jahreswechsel ausscheidenden Fachbereichsleiterin Petra Schmidtmann.

Die Frage, ob die Peter-Meyer-Schule während der Bauphase erhalten bleiben könnte, wurde ebenfalls geklärt: Es geht, jedoch werde der Pausenhof sehr in seiner Größe eingeschränkt. Zudem brauche es dann zwecks Heizung eine Interimslösung, weil die Zentrale sich in der Erhard-Junghans-Schule befindet.

Untersuchungsergebnis abwarten

Ein weiterer Wunsch war eine Kostenübersicht bei Beauftragungen und Gutachten: Bislang stehen dafür abgerechnet 350 000 Euro in den Büchern – hauptsächlich Honorare (155 000 Euro), Vergaben (42 000 Euro) oder eine Machbarkeitsstudie (36 000 Euro). Die laufenden Beauftragungen beziffern sich auf rund 150 000 Euro, wobei tiefergehende Untersuchungen zur Absprache der Gebäude mit 104 000 Euro den größten Batzen ausmachen.

Zur Erinnerung: Die Vertreter des Landesbetriebs Vermögen und Bau fanden bislang, dass einige der für den neuen Campus aufzugebenden Schulgebäude noch gar nicht so schlecht sind, was sich vor allem negativ in Förderfragen auswirkt. Die tiefergehenden Untersuchungen dazu gelte es derzeit noch abzuwarten, die Ergebnisse sind auf Dezember zugesagt, so die Stadt. Dann kann wegen Gebäuden und Förderungen weiterentschieden und -geplant werden. Vorausgesetzt die Stadt bekommt bis dahin den zu finanzierenden Eigenanteil zusammen, könnte nach der Architekten- und Fachplanungsphase (2024 und 2025) ein Baubeginn bis 2026 stattfinden, heißt es zum Zeitplan.

Stand bei Don Bosco

Der erste Baustein des Campus ist der Neubau der Don-Bosco-Kita, bei der die Roharbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen, heißt es weiter. Dann "wird die Baustelle winterfest gemacht". Weiter gehe es im Frühjahr mit den Zimmererarbeiten. Weil jene Vergabe länger dauerte als gedacht, konnten die Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung noch nicht ausgeführt werden.

Alle weiteren Gewerke – von Heizung, Sanitär, Elektro und Dachabdichtung über Klempner, Fenster- und Außentüren, Trockenbau, Estrich, Bodenbelag oder Maler, Fliesenleger, Tischler oder Schlosser bis hin zu Aufzug, Küche, Außenanlagen und Ausstattung – werden 2023 ausgeschrieben. "Die Vergabe und Ausführung erfolgt nach Rücklauf und Bewerbungen", so die Stadt. Die voraussichtliche Fertigstellung sei nach aktuellem Plan im Frühsommer 2024.