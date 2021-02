So kam die Orange zum Schantle Türkische Generalkonsulin zu Gast in Oberndorf

Besonderes Interesse zeigte die türkische Delegation beim Gespräch, an dem auch Beigeordneter Lothar Kopf teilnahm, an der Fasnet, die auch heute noch an die früheren Zeiten erinnert, als türkische Abnahmekommissionen in der Neckarstadt verweilten. Die Gäste wurden damals in Oberndorf lange als Exoten angesehen. Es gelang ihnen allerdings rasch, sich ins gesellschaftliche Leben der Stadt zu integrieren. So waren sie bald gern gesehene Gäste bei Veranstaltungen und wurden zu Bällen und zwanglosen Ausflügen eingeladen.