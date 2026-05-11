So ist die Bewerberlage: Groz-Beckert, Assa Abloy, Weiss-Technik und Bizerba informieren

Schüler haben sich in Albstadt über Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektrobranche informiert. Groz-Beckert, Assa Abloy, Weiss-Technik und Bizerba berichten über die Bewerberlage.
Über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Metall- und Elektrobranche konnten sich jüngst wieder Schülerinnen und Schüler aus dem Zollernalbkreis informieren. Bereits zum viertem Mal haben Unternehmen aus der Region potenziellen Azubis Einblicke in Industrieberufe gegeben. Die Veranstaltung findet immer im Wechsel der Standorte Balingen und Albstadt statt.