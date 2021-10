So herrlich ist der Herbst bei uns! Der "Goldene Oktober" macht seinem Namen dieses Jahr wirklich alle Ehre. Die Sonne strahlt, die Wälder explodieren förmlich im herbstlichen Farbrausch. Das bietet derzeit herrliche Motive für Fotografen. Unsere Redaktion ruft die Leserinnen und Leser dazu auf, uns die schönsten Bilder aus der Region zuzusenden. Am liebsten per E-Mail unter redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de mit dem Betreff "Herrlicher Herbst". Bitte jeweils mit vollem Namen des Fotografen und ein, zwei kurzen Erläuterungen, wo das Motiv entstand und was es zeigt. Die tollsten Herbstbilder veröffentlichen wir dann in der Zeitung und auf unseren Online-Kanälen und Newslettern. Wer uns ein Bild einsendet, erklärt sich mit diesen Veröffentlichungen einverstanden. Wir freuen uns auf viele tolle, farbenfrohe Motive. So genießt der Wanderer vom Kapfkreuz einen beeindruckenden Blick auf Epfendorf (linkes Bild). Zuvor hat er sich an der Baumallee, die zum Hofgut Ramstein führt, über die Farbenpracht und den Sonnenstrahlen des Samstagnachmittags begeistert (rechtes Bild). jöb/Fotos: Pfannes















Link kopiert

So herrlich ist der Herbst bei uns! Der "Goldene Oktober" macht seinem Namen dieses Jahr wirklich alle Ehre. Die Sonne strahlt, die Wälder explodieren förmlich im herbstlichen Farbrausch. Das bietet derzeit herrliche Motive für Fotografen. Unsere Redaktion ruft die Leserinnen und Leser dazu auf, uns die schönsten Bilder aus der Region zuzusenden. Am liebsten per E-Mail unter redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de mit dem Betreff "Herrlicher Herbst". Bitte jeweils mit vollem Namen des Fotografen und ein, zwei kurzen Erläuterungen, wo das Motiv entstand und was es zeigt. Die tollsten Herbstbilder veröffentlichen wir dann in der Zeitung und auf unseren Online-Kanälen und Newslettern. Wer uns ein Bild einsendet, erklärt sich mit diesen Veröffentlichungen einverstanden. Wir freuen uns auf viele tolle, farbenfrohe Motive. So genießt der Wanderer vom Kapfkreuz einen beeindruckenden Blick auf Epfendorf (linkes Bild). Zuvor hat er sich an der Baumallee, die zum Hofgut Ramstein führt, über die Farbenpracht und den Sonnenstrahlen des Samstagnachmittags begeistert (rechtes Bild). jöb/Fotos: Pfannes