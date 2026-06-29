So heiß wie noch nie: Rekord-Hitze füllt Bäder und Kliniken im Raum Lahr

Von einer „Hitzewelle für die Geschichtsbücher“ spricht der Deutsche Wetterdienst. Tatsächlich war der Samstag in Lahr ein historisches Datum: Das Thermometer an der Messstation nahe der Landebahn knackte – wenn auch hauchdünn – die 40-Grad-Marke. Mit exakt 40,0 Grad ist die Station in Lahr eine von 252 in ganz Deutschland, die einen neuen Hitzerekord verzeichneten. Der vorherige Spitzenwert – 39,5 Grad – stammte aus dem August 2015. Dass dieser Rekord jedoch kein Grund zum Jubeln ist, zeigte die Vielzahl an wetterbedingten Einsätzen in der Region.

Notaufnahme: In der Notaufnahme am Lahrer Klinikum kam es in den vergangenen Tagen durch einen „spürbaren Anstieg“ hitzebedingter Notfälle zu längeren Warte- und Behandlungszeiten. Wie Klinik-Sprecher Christian Eggersglüß auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, suchte etwa ein Viertel mehr Patienten als an normalen Tagen medizinische Hilfe. Besonders häufig wurden Patienten mit Dehydration (Exsikkose), Kreislaufstörungen und teilweise Atembeschwerden behandelt. Zu den Betroffenen zählten laut Eggersglüß nicht nur ältere Menschen mit Vorerkrankungen, sondern auch jüngere Patienten nach sportlicher Aktivität bei den hohen Temperaturen. Am Ortenau-Klinikum in Offenburg ist es gar zu einem Todesfall gekommen. Eine 78-jährige Frau hat am Samstag einen schweren Hitzschlag erlitten – und diesen in der Folge nicht überlebt.

Freibäder: Die Freibäder in der südlichen Ortenau erlebten einen großen Ansturm, wenngleich Szenen wie in Offenburg oder Kehl ausblieben. Dort musste die Polizei einschreiten, nachdem 50 bis 60 Männer aus Frankreich trotz Besucherstopp versuchten, sich Zutritt zu verschaffen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Stadt Kehl, die am Montag von zehn bis 15 jungen Männern sprach, hat darauf bereits reagiert und die zulässige Besucherzahl auf 1400 reduziert – Saisonkarteninhaber sind davon ausgenommen.

In der südlichen Ortenau sind solche Maßnahmen nicht nötig. „Freundlicherweise hat auch die Polizei, die von den Nachbarfreibädern gehört hatte, unaufgefordert mal vorbeigeschaut, und hat sich gefreut, dass es bei uns ruhig verlief“, heißt es aus dem Seelbacher Rathaus. Das Familienbad erlebte am Samstag eine rekordverdächtige Zahl an Besuchern – 3060 Gäste zählte die Gemeinde. Da das Lahrer Terrassenbad aufgrund eines Schwimmwettkampf geschlossen war und auch das Bad in Herbolzheim nach Sturmschäden noch nicht wieder öffnen konnte, hat man sich in Seelbach auf den Ansturm vorbereitet und Security sowie zusätzliches Reinigungspersonal engagiert. Mit vier Schwimmmeistern am Beckenrand habe man den Besucherstrom handhaben können. Einen Einlassstopp gab es so genauso wenig wie besondere Vorkommnisse oder Hausverbote.

Ähnlich sah es in Lahr aus: Obwohl das Terrassenbad am Sonntag erst um 15 Uhr öffnete, verzeichnete die Stadt 2150 Gäste. Ein Besucherstopp war nicht nötig, es gab „keine besonderen Zwischenfälle“, heißt es von der Pressestelle der Stadt. Der KOD habe lediglich die Parksituation im Auge behalten.

Stromausfälle: Direkt oder indirekt hat die Hitze am Wochenende in der ganzen Region zu mehreren Stromausfällen geführt. In Niederschopfheim führten die hohen Temperaturen am Samstagmorgen zu einem Kabeldefekt, teilte das E-Werk mit. Etwa eine Stunde lang waren zahlreiche Menschen ohne Strom. In der Nacht auf Montag sorgte ein Brand in einer Trafostation in der Offenburger Oststadt für einen kurzzeitigen Blackout. Atemschutzträger erstickten dort mit Kohlendioxid die Flammen. Zwischen 2.13 Uhr und 6 Uhr waren Hunderte Menschen ohne Strom. In Lahr kam es laut E-Werk nach einem Kabeldefekt zwischen 1.53 Uhr und 4.50 Uhr zu Unterbrechungen.

Feuerwehr: Einsatzreich war das Wochenende auch für die Feuerwehren in der Region. Die Mahlberger Wehr etwa spricht in einer Pressemitteilung von sechs Einsätzen. Unter anderem löste eine Brandmeldeanlage wohl hitzebedingt aus. Zu einem tatsächlichen Brand kam es in einer Garage. Besorgte Anwohner, heißt es, nahmen Rauchgeruch war und konnten dieser aus der Garage der Nachbarn feststellen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Garage zwangsgeöffnet und mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz begonnen. Der Brandherd war wohl in einem Kühlschrank. Der Schaden fiel nicht allzu groß aus, so die Feuerwehr. Der Brand griff nicht auf ein in der Garage geparktes Auto über.

Kurze Hitzepause

Das Extremwetter nimmt sich in den kommenden Tagen eine kleine Auszeit. Bis Mitte kommender Woche sind erst einmal „nur“ Temperaturen von 26 bis 30 Grad gemeldet. Regen ist jedoch nicht in Sicht. Ab Donnerstag, 9. Juli, könnte dann der neu aufgestellte Hitze-Rekord wieder ins Wanken geraten. Verschiedene Prognosen melden erneut Temperaturen bis zu 40 Grad.