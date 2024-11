So geht es im Kaufland Ebingen weiter

1 Auf dem Tresen der bisherigen Sternenbäck-Filiale im Ebinger Kaufland wird künftig ein neuer Betreiber Kaffee und Brötchen servieren. Foto: Kauffmann

Die Sternenbäck-Filiale im Kaufland in Ebingen hat einen Nachfolger – eine Albstädter Traditionsbäckerei. Das sagt Kaufland zu den Plänen.









Link kopiert



Alle Filialen im Südwesten will die insolvente Traditionsbäckerei Sternenbäck schließen. Doch was wird aus der Filiale im hochfrequentierten Kaufland in der Kientenstraße?