Ukrainer in Bisingen Wie Geflüchtete vor Ort angekommen sind

In Bisingen wohnen inzwischen gut 80 Geflüchtete aus der Ukraine. Wer sind sie? Wo kommen sie her? Was haben sie in ihrer Heimat gemacht? Und wie sind sie ins Kirchspiel gekommen? Wir haben Ukrainer in Steinhofen besucht.