Kurioser Gerichtsfall in Frankfurt Wird man durch Schnapspralinen betrunken?

Experten sind sich einig: Einen risikofreien Alkoholkonsum gibt es nicht. Bei vielen galt Alkohol in Maßen lange als gesundheitsfördernd. Doch das stimmt nicht. Und was ist mit Schnapspralinen? Über einen kuriosen Fall am Frankfurter Amtsgericht.