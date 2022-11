1 Die Mensa am Schloßberg wurde 2017 eröffnet. Immer auf dem Speiseplan: Rohkost, Salat oder Gemüse. Foto: Stopper

Hechingen - Was Kinder in Sachen Ernährung brauchen, darüber wird derzeit in mehreren Städten diskutiert. In Hechingen sind sich die Verantwortlichen einig: Fleisch und Fisch werden auch weiterhin angeboten. Dazu Fragen und Antworten.

Was wird bislang in Hechinger Mensen angeboten?

Die Stadt ist Schulträger von Grund- und allgemeinen weiterführenden Schulen. Von Montag bis Donnerstag gibt es täglich zwei Menülinien, wie Sylvia Sanktjohanser, Leiterin des Sachgebietes Kinder, Jugendliche, Schule, berichtet.

Menü eins enthält ein reguläres Gericht samt Fleisch oder Fisch oder eine Süßspeise, hinzu kommt ein Dessert. Menü zwei ist ein vegetarisches Gericht mit Dessert.

Enthalten ist jeweils eine Hauptkomponente – Fleisch, Fisch oder Vegetarisch. Dazu kommt eine Auswahl aus zwei Stärkebeilagen (Kartoffeln, Nudeln, Reis), eine Gemüsebeilage (gegart) und/oder eine Salatbeilage (Rohkost). Als Beispiele für Desserts nennt Sanktjohanser Stückobst, Obstsalat, Quark- oder Joghurtspeise oder Pudding.

Hechingen bietet also auch Fleisch und Fisch an. Weshalb?

Laut Verpflegungskonzept der Stadt Hechingen muss die Zusammensetzung der Menüs ernährungsphysiologisch ausgewogen sein. "Es ist darauf zu achten, dass neben der eiweißhaltigen Komponente immer ein tägliches Angebot an Rohkost, Salat oder Gemüse und eine Stärkebeilage enthalten ist", heißt es.

Die Auswahl der Lebensmittel orientiere sich an der Empfehlung des Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Schulverpflegung in der Fassung vom November 2020.

Wie äußern sich die Hechinger Verantwortlichen zur Entscheidung in Freiburg, wo der Gemeinderat in Mensen nur noch Vegetarisches anbieten will?

In Hechingen werde demnach "mehr Wert auf frische und ausgewogene Menüs gelegt als auf ›Fleischfreiheit‹". Und: "Das Konzept hat sich aus unserer Sicht im Mensabetrieb seit 2017 bewährt und wird aktuell in der Verwaltung nicht diskutiert."

Kritik daran komme der Stadtverwaltung nicht zu Ohren "Schulpfleger und Schüler- und Elternschaft habe auch keinen diesbezüglichen Diskussionsbedarf an uns herangetragen."

Gibt es weitere Reaktionen?

Das Landesagrarministerium betonte zuletzt, zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch.

Eine ausschließlich vegetarische Ernährung als Vorgabe unterstütze das von Ressortchef Peter Hauk (CDU) geführte Ministerium deshalb nicht. Die Freiburger Entscheidung könnte damit ein – viel diskutierter – Einzelfall bleiben.