In einer digitalen Bilanzpressekonferenz in Internet präsentierte die Hansgrohe Group, Hersteller hochwertiger Armaturen, Brausen und Duschsysteme, die wichtigsten Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021: Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 1,365 Milliarden Euro.















Schiltach - Im Vergleich zum Vorjahr (1,074 Milliarden Euro) entspricht dies einem Zuwachs von 27 Prozent. Das Betriebsergebnis stieg auf 249,7 Millionen Euro, eine Steigerung um ebenfalls 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr (197,0 Millionen Euro). Die daraus resultierende Umsatz-Ergebnisquote von 18,3 Prozent ist identisch mit 2020. Den größten Umsatzanteil von rund 349 Millionen Euro generierte der Schwarzwälder Sanitärhersteller in seinem Heimatmarkt. Im Vergleich zu 2020 (291 Millionen Euro) wuchs der Umsatz in Deutschland um fast 20 Prozent.

Weltweit beschäftigte das Unternehmen im abgelaufenen 120. Geschäftsjahr 5373 Mitarbeiter (2020: 4714). Davon arbeiteten zum Stichtag am 31. Dezember 2021 in Deutschland 3369 (2020: 2971). In Schiltach stieg die Beschäftigtenzahl von 1690 (Dezember 2020) auf 1845 (Dezember 2021). "Die außergewöhnlich hohe Nachfrage und die Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten haben uns stark gefordert. Alle haben unter den anhaltenden Pandemiebedingungen Höchstleistungen erbracht", erklärte Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Hansgrohe Vorstands. Als Anerkennung für ihren außerordentlichen Einsatz haben weltweit alle Mitarbeiter 2021 eine Erfolgsprämie von insgesamt fünf Millionen Euro erhalten, in Deutschland 1200 Euro pro Mitarbeiter.

Trotz der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hält die Hansgrohe Group an ihrer geplanten Investition von bis zu 85 Millionen in einen neuen Standort in Serbien fest. "Als Teil unserer globalen Fertigungsstrategie, damit Lieferketten und Transportwege kurz und sicher bleiben", erläuterte Kalmbach. Das Schiltacher Produktionswerk wird für zwölf Millionen Euro modernisiert und ab Mitte 2022 als Produktionsstätte seiner Designmarke AXOR operieren. Der Standort in Alpirsbach wird ebenfalls umgebaut und ab Sommer 2022 als Innovationspark fungieren.

Kalmbach rechnet damit, dass auch 2022 die Pandemie, die weltweiten Liefer- und Materialengpässe sowie die steigenden Energiepreise die Unternehmen fortlaufend beschäftigen werden "Bisher ist es uns gelungen, die Versorgung unserer Werke ohne Stockung der Produktion zu sichern", berichtete Kalmbach. Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine und die wirtschaftlichen Einbrüche sowie die steigende Inflation stellten jedoch vieles in Frage.

Die Hansgrohe Group habe Anfang März entschieden, bis auf Weiteres sämtliche Aktivitäten mit Russland zu unterbrechen. Es würden vorerst keine weiteren Produkte nach Russland geliefert und keine neuen Bestellungen angenommen. In der Ukraine arbeite die Hansgrohe Group mit zwölf Handelsvertretern zusammen, die dabei unterstützt würden, die Familien nach Deutschland in Sicherheit bringen und im Schwarzwald Unterkünfte zu finden. Der Umsatzanteil dieser beiden Märkte sei für das Unternehmen nicht besonders bedeutsam, die direkten Auswirkungen erwartungsgemäß nicht sehr hoch.

"Mit unserer internationalen Geschäftstätigkeit sind wir breit aufgestellt. Daher streben wir auch 2022 ein Wachstum über der Marktentwicklung an", bekräftigte Kalmbach. So würden zum Beispiel neue keramische Produkte und Badezimmermöbel zur Zeit in Asien "mit Erfolg ausprobiert". Er deutete an, dass man diese 2023 auch auf der nächsten ISH-Fachmesse sehen könne. Und zum Vertrieb teilte Kalmbach auf die Frage eines Teilnehmers noch mit: "Aktuell ist kein Online-Shop für unsere Produkte geplant".