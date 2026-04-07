Snowkiter stürzt am Feldberg: Einsätze für Wintersportler
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Über die Osterfeiertage musste die Bergwacht Schwarzwald mehrfach ausrücken (Symbolbild) Foto: zVg/Bergwacht Schwarzwald

Die Bergwacht Schwarzwald zählte über das Osterwochenende nochmals zahlreiche Einsätze, unter anderem am Feldberg und am Belchen.

Insbesondere am Osterwochenende zog es noch mal viele Wintersport-Begeisterte auf die dank des Winter-Nachklapps erneut geöffneten Pisten und Loipen im Schwarzwald. Am Feldberg hatte die Bergwacht zehn Einsätze, darunter ein Einsatz für einen Snowkiter, der bei einem Sprung mit seinem Lenkdrachen am Seebuck stürzte und sich dabei verletzte. Die Bergretter am Feldberg übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten, bevor sie ihn mit dem All Terrain Vehicle (ATV) schonend von der Piste transportierten zur Übergabe an den straßengebundenen Rettungsdienst.

 

Auch die Bergwacht-Ortsgruppe Schönau war am Belchen über die Feiertage für gestürzte Wintersportler im Einsatz.

Auch wenn der Schnee in den höheren Lagen nun rapide schmilzt und im Tal frühlingshafte Bedingungen herrschen, rät die Bergwacht Schwarzwald dazu, sich weiterhin bei der Tourenplanung und -Vorbereitung auf winterliche Bedingungen einzustellen. Insbesondere an den Nordhängen und in schattigen Gebieten ist noch mit Altschnee und rutschigen Passagen zu rechnen. Festes Schuhwerkt und geeignete Kleidung sollten unbedingt mitgeführt werden.

 