Snowkiter stürzt am Feldberg: Einsätze für Wintersportler

1 Über die Osterfeiertage musste die Bergwacht Schwarzwald mehrfach ausrücken (Symbolbild) Foto: zVg/Bergwacht Schwarzwald Die Bergwacht Schwarzwald zählte über das Osterwochenende nochmals zahlreiche Einsätze, unter anderem am Feldberg und am Belchen.







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Insbesondere am Osterwochenende zog es noch mal viele Wintersport-Begeisterte auf die dank des Winter-Nachklapps erneut geöffneten Pisten und Loipen im Schwarzwald. Am Feldberg hatte die Bergwacht zehn Einsätze, darunter ein Einsatz für einen Snowkiter, der bei einem Sprung mit seinem Lenkdrachen am Seebuck stürzte und sich dabei verletzte. Die Bergretter am Feldberg übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten, bevor sie ihn mit dem All Terrain Vehicle (ATV) schonend von der Piste transportierten zur Übergabe an den straßengebundenen Rettungsdienst.